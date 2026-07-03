Día Nacional de la Avicultura: Mucho para celebrar en la cadena avícola, que reafirma su rol clave en la alimentación

En el marco de una doble e histórica celebración, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) conmemoró hoy el 60° Aniversario de su fundación y junto a la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el Día Nacional de la Avicultura. Durante el encuentro, que contó con la presencia de destacadas autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de toda la cadena de valor, el presidente de CEPA, Franco Santangelo, analizó la actualidad del sector y delineó los desafíos estratégicos para consolidar un crecimiento sostenido.

Un motor de empleo y dinamismo federal

La industria avícola se consolida como uno de los motores productivos de la Argentina, con un fuerte arraigo en el interior del país. Actualmente, el sector genera empleo para 115.000 personas de forma directa e indirecta (80.000 en el sector de pollo y 35.000 en el de huevo) y tracciona de manera directa a múltiples industrias nacionales como la metalúrgica, la construcción, la maderera, la farmacéutica, el plástico y la petroquímica, entre otras. Asimismo, representa un pilar para el agro al consumir anualmente 5 millones de toneladas de maíz y 2,1 millones de toneladas del complejo soja.

Récord de consumo interno y aporte nutricional

A nivel doméstico, el sector agradeció la confianza continua de los consumidores hacia la carne de pollo y el huevo como fuentes esenciales de proteína animal accesible y de alta calidad. Para este año 2026, la proyección de consumo se estima en niveles históricos: por encima de los 50 kg por habitante al año para carne de pollo y 430 huevos por habitante al año (equivalente a 28 kg). En conjunto, ambas proteínas aportan un total aproximado de 78 kg por habitante al año, consolidando a la avicultura como la base de la seguridad alimentaria nacional. Cabe destacar que, en términos económicos, el sector pollo facturó más de US$6.300 millones en 2025, mientras que el sector huevos superó los US$2.800 millones en el mismo período.

El desafío de la exportación y el estatus sanitario

Con un mercado interno completamente abastecido —donde la oferta total, sumando bovinos y porcinos, alcanza los 143 kg de proteína por habitante —, Santangelo enfatizó que el desarrollo futuro y la previsibilidad de la avicultura dependen indefectiblemente de la exportación.

Tras haber superado con éxito dos brotes de Influenza Aviar en los últimos 12 meses gracias al trabajo conjunto con el SENASA, el país restituyó rápidamente su estatus de libre de la enfermedad. Con más de 100 destinos habilitados y exportaciones efectivas a más de 70 mercados durante 2025, CEPA remarcó la importancia de continuar gestionando la zonificación sanitaria con socios clave como China, la Unión Europea, Sudáfrica, Chile y Perú. En particular, se señaló la necesidad de un apoyo de alto rango del Poder Ejecutivo Nacional para destrabar las exigencias políticas que permitan la reapertura definitiva del mercado chino.

Agenda de inversión y competitividad impositiva

Para sostener un ritmo de crecimiento del 2% anual, la producción de pollos requiere la incorporación de 200 galpones de última generación por año, lo que demanda inversiones en infraestructura energética, conectividad eléctrica y mejoras en caminos rurales. Para alcanzar estas metas, desde CEPA se instó a los gobiernos y al sector financiero a acompañar este proceso de modernización tecnológica.

Finalmente, Santangelo destacó la agenda de trabajo conjunto con el Estado para eliminar asimetrías competitivas frente a otros países líderes y corregir distorsiones fiscales. Entre los principales pedidos del sector se encuentran:

La disminución y revisión de impuestos distorsivos a nivel nacional, provincial y municipal.

La eliminación de las retenciones a la exportación de carne de pollo.

La devolución del Saldo Técnico del IVA para lograr un esquema de «IVA Neutro».

La reducción del IVA para el sector del huevo del 21% al 10,5%, equiparándolo con otros alimentos básicos de la canasta familiar.

«Somos sin duda la proteína más económica y accesible, y tenemos el deber y el compromiso de alimentar a nuestra población «, concluyó Franco Santangelo