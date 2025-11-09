Día del Maestro Rural: por qué se celebra el 9 de noviembre

El Día del Maestro Rural se celebra cada 9 de noviembre. Este día se definió así en homenaje a Ángela Peralta Pino, la primera maestra rural del país. Además, contaba con la particularidad que brindaba clases desde una escuela rodante por el norte santafesino.

En 1940 se subio a un vagon modificado y acondicionado como aula. Así, durante 22 años llevó la educación a lugares donde la escuela no llegaba.

La escuela rodante tenía el objetivo de alfabetizar a los hijos de los peones rurales que en lugares sin escuelas. Durante su trayectoria se destacan las visitas a Los Guasunchos, Los Quebrachales e Itapé, y lejanas zonas rurales de Santa Margarita, Los Guanacos, Cuatro Bocas y El Mate.