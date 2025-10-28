Dia de la Musica: Realizan una convocatoria bajo el lema «Busca tu Ritmo»

La Dirección General de Cultura se prepara para celebrar en el mes de noviembre el día de la música y abre convocatoria para que todos puedan ser parte.

Si sos músico o cantas y tenés los recursos para amplificarte de manera independiente o podés presentar tú música sin requerimientos técnicos, podes sumarte completando formulario de inscripción

mediante nuestras redes o solicitándolo al e-mail direcciondecultura9dejulio@gmail.com

La propuesta contará con ensambles de la Orquesta 9 de Julio, La banda Municipal Jesús Abel Blanco y los coros de nuestra ciudad quienes estarán cerrando el encuentro con una obra al unísono.

La fecha a realizarse el evento será el sábado 22 de noviembre bajo el nombre “Busca tú ritmo”.

Esta propuesta invita a las personas a caminar por el parque disfrutando de diferentes postas musicales, propuestas íntimas y al paso. Es importante mencionar que no contaremos con tomacorrientes disponibles. Para coordinar horarios y detalles nos contactaremos.

Podés comunicarte al 610000 (int 198). Más información en @cultura_9dejulio