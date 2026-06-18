Detuvieron a dos hombres armados que buscaban a un referente político de Bragado

n preocupante hecho de presuntas amenazas se registró durante la noche del martes en el barrio La Carlota de Bragado, cuando dos hombres oriundos de Junín se presentaron en una vivienda de calle Arenales Bis en busca de Ángel Soria, encargado de Punto Digital Bragado y referente de la Corriente Popular Eva Perón.

Sin embargo, los individuos se habrían equivocado de domicilio y golpearon la puerta de la casa de su hijo, quien lleva el mismo nombre. Según relató posteriormente el propio Soria, los sujetos preguntaron al joven si era “Ángel Soria, el de Sistemas”, mientras exhibían elementos metálicos que llevaban ocultos entre sus pertenencias.

Al responderles que se trataba de su padre, los hombres se retiraron del lugar a bordo de una Peugeot Partner. Inmediatamente, el joven dio aviso al servicio de emergencias 911, lo que activó un operativo policial.

Gracias al trabajo coordinado con el Centro de Monitoreo Municipal, el vehículo fue identificado a través de las cámaras de seguridad y localizado cuando circulaba por la Ruta Provincial 46 en dirección a Junín. La interceptación se concretó a la altura de la localidad de Morse.

Durante la requisa del utilitario, los efectivos secuestraron diversos elementos, entre ellos hierros, palos, una cuchilla, guantes de látex y precintos. A partir de estos hallazgos, la Ayudantía Fiscal de Bragado y la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Mercedes dispusieron la detención de ambos ocupantes, quienes quedaron imputados en una causa por amenazas agravadas.

En declaraciones a Móvil de Noticias, Ángel Soria manifestó que no es la primera vez que recibe amenazas y sostuvo que los hechos podrían estar vinculados a su actividad política y a publicaciones realizadas en sitios web y redes sociales de alcance regional.

“Creo que fue un apriete”, expresó el referente político, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias y motivaciones detrás del episodio.

Bragado TV