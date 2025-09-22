Destacados logros para el Judo nuevejuliense: Medallistas nacionales y ascenso a Juez Nacional

El pasado fin de semana, el Dojo de la Asociación de Judo de 9 de julio brilló durante el Campeonato Nacional Clausura de veteranos Desarrollado en el Estadio Independiente de la Ciudad de Neuquen, donde nuestros judocas no solo compitieron con gran entrega, sino que también cosecharon numerosos logros que merecen ser destacados en nuestras páginas deportivas.

Entre los momentos más destacados de la jornada, se encuentran las medallas obtenidas: Ricardo Gonzalez (4dan Judo 9 de Julio) consiguió la presea de Bronce, con el adicional de haber sido recategorizado para luchar, en una categoria de menor edad, el Judoca Gonzalo Cabral tambien Hizo podio obteniendo la medalla de Bronce, luego de varias luchas. una victoria que refleja su arduo entrenamiento y dedicación. Asimismo, Facundo Mario, se subió al Ranking Nacional, obteniendo un 7mo puesto y diploma de reconocimiento, tras una actuación brillante en su categoria VNM – 81kg. Estos resultados no solo llenaron de orgullo a los participantes y entrenadores, sino que también consolidan la posición del dojo en la escena del judo Nacional.

Pero no solo los atletas fueron protagonistas; también celebramos un importante reconocimiento para uno de nuestros miembros, el Sensei Santiago P Falco, quien ha sido ascendido a árbitro nacional. Este logro representa un gran paso en su carrera y refuerza el prestigio de nuestro dojo dentro del ámbito del judo en el país.

De cara al futuro, el Dojo de Judo se prepara para enfrentar nuevos desafíos con la vista puesta en los próximos campeonatos. El Campeonato Nacional de Judo, a realizarse en en la ciudad de San Juan, se presenta como una oportunidad clave para que nuestros judocas continúen demostrando su evolución y fortaleza. Además, no podemos olvidar los Proximos torneos Juveniles Bonaerenses, que contará con la presencia de Enzo Miño, Manuel Benavides y Agustin Navarro Matorras, jovenes promesas de judo Local.

Desde el Dojo de Judo, invitamos a todos a acompañarnos en estos próximos eventos, donde los valores del esfuerzo, la disciplina y el compañerismo serán los protagonistas. ¡Sigamos apoyando a nuestros judocas y celebrando juntos los triunfos que están por venir!