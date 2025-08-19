Despiste de un auto en la ruta 65, sin consecuencias para sus ocupantes

Un despiste vehicular sin consecuencias personales tuvo lugar este lunes aproximadamente a las 13 horas, a la altura de kilómetro 235 de la ruta provincial 65.

En ese lugar y sobre una larga recta, un automóvil Volkswagen Voyage que viajaba desde Villa Carlos Paz hacia Bolívar con dos jóvenes ocupantes a bordo se cruzó totalmente de mano y despistó sobre el préstamo de la ruta contrario a su sentido de circulación, cayendo hacia el zanjón que corre paralelo a la ruta y que se encuentra al menos con unos 60 centímetros de agua.

El automóvil por fortuna no volcó y quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas, lo que permitió a su conductor, Tomás Villegas y su acompañante, el bolivarense Thiago Osés, salir del interior por sus propios medios sin signos de haber sufrido golpes ni lesiones. Según refirieron a este medio, ambos tenían como destino Bolívar, donde Osés tiene familiares.

Solicitados los auxilios correspondientes, se movilizaron hacia el lugar móviles de Seguridad Vial, Policía, Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME. Esta última retornó rápidamente al constatar el médico actuante que no se produjeron heridos.

Fue muy arduo el trabajo de los Bomberos Voluntarios para extraer al vehículo del lugar donde había quedado alojado y para ello se esforzaron dos dotaciones de efectivos a cargo de Franco Rojas, que se trasladaron a bordo de las unidades 6 y 8 de ese cuerpo de servidores públicos.