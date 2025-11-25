Desmedida y Sideral: Un municipio bonaerense con el 60% bajo agua, busca cobrar una Tasa Vial del 184%.

La Asociación Rural de Gral. Viamonte en la provincia de Buenos Aires convoca a productores rurales del distrito a presenciar la Sesión del Concejo Deliberante de ese partido, donde los ediles trataran las ordenas Fiscales y Presupuesto de Gastos 2026, presentadas por el Jefe comunal, Franco Flexas. Es que el Intendente busca cobrarles a los productores agropecuarios del lugar, una Tasa Vial en el orden del 184% según se describe en el flayer y que confirmo a El Regional Digital, el presidente de la entidad rural, Julio Legnani.

Gral. Viamonte comenzó a verse damnificada por inundaciones tanto por lluvias como ingreso de agua de distritos vecinos, hace aproximadamente un tres meses, y según el ultimo reporte de Legnani a El Regional Digital, la cosecha de trigo comienza a verse perjudicada por que no hay caminos y los equipos de cosechas se ven imposibilitados de transitar los caminos rurales, algunos ya inundados, y en algunos casos, sabe que los transportes no podrán llegar. Tampoco se sabe cuando podrá impactar esto en los cultivos de verano, si se podrá cumplir lo planificado por los productores, había dicho semanas atrás a este portal.

Acerca de la intención del Jefe Comunal de cobrar ese porcentaje, Legnani la describió como desmedida y sideral, reconocemos que hay un desfasaje y si bien les hemos hecho propuestas de La Rural, y hasta aceptamos un 60/70%, pero no ese monto, el que rechazo.

En el flayer difundido se convoca para hoy martes 25 a las 20 hs en el Concejo Deliberante de Los Toldos. Dejamos en claro que nuestra entidad de ninguna manera avala un 184%, que el Ejecutivo pretende aplicar a la Tasa de Red Vial. Nos parece desmedido sobre en un contexto de inundación que estamos atravesando, subraya la entidad rural adherida a CARBAP.

Legnani se quejo en que se quiere recuperar la tasa y no estás demostrando nada. Tuviste un año el parque maquinaria parado, entonces después de 3 años de seca, entonces nosotros creemos que no es la forma ni el monto.