Desde este miércoles comienza la campaña de vacunación antigripal. Cual es el primer grupo a vacunar

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que este próximo miércoles 11 de marzo dará inicio la campaña de vacunación antigripal 2026 en el distrito.

En esta primera etapa, la vacunación estará destinada al personal de salud y a las personas mayores de 65 años, tal como se realiza cada año dentro del cronograma establecido por las autoridades sanitarias.

Desde la secretaría de Salud se recuerda que las personas mayores de 65 años podrán vacunarse sin orden médica, acercándose directamente a los centros de salud.

Las dosis estarán disponibles desde el miércoles a partir de las 8 de la mañana en todos los CAPS urbanos y rurales, con atención de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas, y la aplicación se realizará por orden de llegada.

En tanto, las localidades del interior del partido ya cuentan con las dosis solicitadas, de acuerdo con la cantidad de población mayor de 65 años registrada en cada comunidad.

Una vez completada esta primera etapa con el personal de salud, se avanzará progresivamente con otros grupos priorizados, como embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud.

La buena disponibilidad de vacunas permitirá que la población pueda acercarse a inmunizarse sin necesidad de largas esperas, facilitando el acceso a la campaña preventiva.