Desastre hídrico: La Secretaria de Agricultura informa que se transfirió dinero a 9 de Julio

La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación oficializó la transferencia de 1.046 millones de pesos en Aportes No Reintegrables destinados a municipios de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de atender situaciones de emergencia y o desastre agropecuario en distritos de la provincia de Buenos Aires. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 250/2025.

La promesa oficial había sido dada en la primera semana de noviembre, cuando la ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciaron un aporte de 1.900 millones de pesos, luego se conoció en la letra chica, que en el caso de 9 de Julio, esos fondos serian unos 170 millones de pesos.

Al respecto la reciente resolución ministerial (250/25) informada por la SAGyP de Nación, se efectivizó la transferencia de 1.046 millones de pesos en Aportes No Reintegrables para los municipios bonaerenses de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio.

Las acciones se desarrollan en el marco de Ley N° 26.509 y los aportes se gestionan a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) que contempla la mencionada legislación.

Reunión de la intendente Gentile y entidades rurales con Iraeta

Cabe destacar que en la ultima semana, la intendente municipal de 9 de Julio, María José Gentile, fue recibida por autoridades de la cartera de agricultura y lo hizo acompañada de las entidades representantes locales de productores, a quienes invito por primera vez, a una reunión de esta magnitud. El motivo de la reunión, fue reclamar se efectivice la promesa de dinero para afrontar los costos de combustibles, para las maquinas viales que están trabajando en el distrito, en la reparación de caminos rurales y según instrucción de Hidráulica, canalización en el distrito.