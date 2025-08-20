Derogan la tasa de Marcas y Señales y eliminan el Libre Deuda para el traslado de animales en 25 de Mayo

El Intendente Municipal Ramiro Egüen encabezó un encuentro en la Sociedad Rural de 25 de Mayo, acompañado por autoridades de la Federación Agraria Argentina, filial local, donde anunció medidas históricas para el sector agropecuario del distrito.

En primer lugar, el jefe comunal informó la derogación de la Tasa de Marcas y Señales establecida en la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente, lo que implica un alivio económico para los productores. Además, comunicó la eliminación del requisito de libre deuda para la tramitación de guías de traslado de animales, simplificando así los procedimientos administrativos.

Durante la reunión, también se presentó la implementación del Documento Único de Traslado (DUT), que junto con el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) del SENASA será el único instrumento válido para el traslado de animales. Este nuevo régimen de simplificación permitirá agilizar los trámites y reducir costos, beneficiando a todos los productores del Partido de 25 de Mayo.

Egüen destacó que estas decisiones forman parte de una política activa de acompañamiento al sector rural y de modernización de los sistemas administrativos municipales, trabajando de manera articulada con las entidades agropecuarias para dar respuestas concretas a sus necesidades.

