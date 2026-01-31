Denuncian un hecho de abigeato en cercanias de la ciudad de 9 de Julio

En la mañana de este ultimo viernes 30 una productora rural, cuyas iniciales son E.M, denuncio en Comisaria 9 de Julio (por jurisdicción) la faena clandestina de un ternero de 200 kilos de color negro, valuado en casi un millón de pesos.

Conforme detallo la productora damnificada, el hecho se produjo en la madrugada de ayer viernes, en una chacra de su propiedad en camino del Cementerio a metros de ruta nacional 5, y conforme se observa en la fotografía, el delincuente o delincuentes, solo dejaron viseras y cabeza del animal.

E.M, ya ha sido victima de este tipo de delitos en años atrás, por lo que lamento lo sucedido, ya que deja inseguridad en que esto pueda volver a sucederle. Por el hecho ya trabaja una comisión policial en la investigación.