Dengue: confirman que la vacuna tetravalente protege por siete años

El dengue ya dejó de ser un fenómeno acotado a zonas tropicales. La combinación de urbanización acelerada, viajes internacionales, temperaturas más elevadas y lluvias intensas ha impulsado la circulación del virus a territorios donde hasta hace pocos años solo se registraban contagios importados. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi la mitad de la población mundial está expuesta y cada año se contabilizan cientos de millones de infecciones. En ese contexto, el dato científico que emergió recientemente –la confirmación de que una vacuna tetravalente mantiene protección sólida durante siete años– implica un cambio de escala en materia de prevención.

La particularidad de TAK-003 es que está indicada sin la necesidad de una exposición previa . Esto contrasta con la primera vacuna comercializada contra el dengue, que se aprobó con limitaciones para personas seropositivas. En la práctica, la diferencia no es menor: habilita ampliar la cobertura a quienes nunca tuvieron contacto con el virus y, por lo tanto, elimina barreras diagnósticas o logísticas que complicaban la masificación.

A su vez, la vacuna puede administrarse junto con otras inmunizaciones que forman parte de los calendarios habituales -como hepatitis A, fiebre amarilla o VPH– sin disminuir su inmunogenicidad ni comprometer la tolerancia. Esa compatibilidad representa otro componente operativo a favor: simplifica los turnos, reduce visitas al vacunatorio y mejora la adherencia, un aspecto que suele ser crítico en programas preventivos.

Desde su primera aprobación, en Indonesia en 2022, Qdenga fue autorizada en 41 países. Hasta septiembre de 2025 se distribuyeron 18,6 millones de dosis. También obtuvo su inclusión en la Lista de Vacunas Precalificadas de la OMS, un sello técnico que permite a los Estados integrarla en planes públicos sin requerir evaluaciones adicionales de calidad. La ampliación del acceso es, de hecho, uno de los ejes centrales que define el posicionamiento internacional de la compañía.

Problema global

La expansión del dengue como problema global se intensificó en los últimos años y, según advierten expertos en enfermedades emergentes, el cambio climático seguirá siendo un multiplicador. Estados Unidos y varias regiones de Europa ya registran brotes autóctonos, algo impensado hace dos décadas.

América Latina es hoy una de las zonas más afectadas: en Argentina, por ejemplo, 2023 dejó 132.237 casos confirmados y 65 muertes, una recesión sanitaria que puso bajo presión a hospitales y centros de atención primaria.

De cara a nuevas temporadas, la posibilidad de contar con una vacuna aprobada por ANMAT desde 2023, con evidencia amplia y datos de refuerzo, abre una ventana de acción concreta.

Herramienta universal

Durante décadas, la lucha contra el dengue se apoyó casi exclusivamente en el control vectorial y en la concientización comunitaria para eliminar criaderos domiciliarios. Si bien esas estrategias siguen siendo indispensables, el acceso a una herramienta inmunológica de protección universal cambia los márgenes de intervención. El ciclo infeccioso del dengue incluye un elemento crítico: una persona que tuvo un serotipo queda vulnerable frente a los otros tres. Ese segundo contagio es el que con mayor frecuencia deriva en cuadros graves. El objetivo de la vacunación tetravalente es cortar ese circuito de riesgo acumulado.

Para que ese potencial se traduzca en resultados tangibles, advierten expertos, será necesario mejorar la equidad del acceso. Los países con mayores tasas de transmisión son precisamente los que enfrentan mayores desafíos presupuestarios y logísticos. La integración a los calendarios públicos depende de evaluaciones de costo-efectividad, acuerdos de precio y decisiones políticas.

Las vacunas, recuerdan organismos internacionales, previenen entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año y constituyen una de las intervenciones sanitarias más costo-eficientes de la historia moderna.

En un escenario donde las enfermedades transmitidas por mosquitos se proyectan como uno de los frentes epidemiológicos más dinámicos de la próxima década, la confirmación de siete años de protección ofrece una señal de estabilidad en medio de una curva ascendente de incertidumbre climática. Mientras el dengue continúa expandiendo su geografía, la evidencia sugiere que la ventana para la prevención no está cerrada: ahora existe un instrumento validado que puede anticiparse al brote, en vez de solo reaccionar ante él.

Sin brotes en la provincia de Buenos Aires

Mientras tanto, según el Boletín Epidemiológico 43 emitido por el Ministerio de Salud bonaerense, no se registran brotes de dengue en la provincia desde junio de 2025 cuando comenzó el período inter epidémico. En este período, iniciado en junio de 2025 (SE 23) y hasta el 25 de octubre de 2025 (SE 43) se notificaron 339 casos, siendo 8 los casos confirmados, 12 probables, 141 con laboratorio negativo y 178 sospechosos.

No obstante, se registra actividad del vector Aedes aegypti a través de los sensores de ovipostura por lo que se refuerza la preparación con acciones de eliminación de criaderos de mosquitos (descacharrado) y ordenamiento ambiental.