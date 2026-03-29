Del ambiente a la solución: cómo se piensa el maíz hoy

En Expoagro, la marca de maíz de GDM generó un espacio de intercambio sobre genética, agronomía y líneas de manejo del cultivo. Además, presentó su nueva imagen de silo —“Líderes en silo”— y las condiciones comerciales de la próxima campaña. El equipo acompañó a productores y asesores con recomendaciones técnicas y comerciales, reafirmando su forma de trabajar: estar en el campo, cerca de cada decisión productiva.

Cualquier productor o asesor técnico que atravesaba el pórtico de entrada del plot de SUPRA Semillas en Expoagro (San Nicolás, Buenos Aires), recibía una pregunta clave: “¿De qué zona nos visitas?”.

Esta pregunta era un disparador para iniciar la charla técnica y hablar de genética y agronomía: asociada al potencial, la sanidad, la estabilidad o la producción de silaje, los cuales representaron los cuatro módulos en que estaba dividido el plot de la marca, así como también una “isla central” asociada a los portfolios regionales (Núcleo/Centro; Córdoba Norte/Córdoba Sur; NEA/NOA y Litoral/Sur).

“Para SUPRA Semillas, Expoagro fue una verdadera ‘caja de resonancia’ para invitar al productor a una conversación técnica sobre el cultivo, compartir novedades y continuar ese intercambio luego en el lote, en cada región”, señaló Fernando Giachetti, gerente de Posicionamiento de Producto.

Tras su lanzamiento oficial en 2025, la marca continúa profundizando su propuesta técnica para el cultivo. “Entre la anterior edición y la actual de Expoagro, venimos a comunicar, a nivel técnico, distintas líneas de trabajo en investigación asociadas a las características agronómicas de nuestros híbridos y su posicionamiento en las distintas regiones, vinculadas a compactación de suelos, fertilización, fecha de siembra y densidad”, agregó..

“En esta edición también presentamos dos híbridos que reflejan el enfoque de desarrollo de la marca: uno para el mercado de grano y otro orientado a silo. SUPRA 3972, para grano, se destaca por su versatilidad de siembra, su integridad a cosecha frente a vuelco y quebrado, su ciclo corto dentro de los templados y su gran vigor de nacimiento. Por su parte, SUPRA 4450, orientado a silo, aporta alto contenido de almidón y un gran potencial de rendimiento en ambientes de alta productividad”, explicó Giachetti.

Por su parte, Justo MacLoughlin, gerente de Marca, refiriéndose al primer año de SUPRA, agregó: “Este primer año fue clave para escuchar a los productores y entender mejor cómo toman decisiones en contextos productivos cada vez más ajustados. Todo lo que contamos en Expoagro tiene que ver con eso: ayudar al productor a elegir el híbrido correcto según su ambiente, su sistema y su objetivo productivo”, resaltó.

Otro de los ejes destacados fue el fuerte posicionamiento en el segmento silo: “SUPRA viene desarrollando híbridos pensados específicamente para producir más carne y más leche. Ese trabajo sostenido nos permitió consolidarnos como referentes en este segmento y por eso lanzamos el sello Líderes en silo, que refleja no solo ser la marca más elegida por el productor para producción de silo, sino conocimiento agronómico aplicado a estos sistemas”, explicó MacLoughlin.



En línea con esa especialización, en Expoagro se amplió el espacio destinado a silo, con propuestas diferenciadas para productores de carne y de leche. “Cada sistema tiene necesidades distintas, y nuestro objetivo es acompañarlas con productos y recomendaciones más precisas”, agregó.

Finalmente, de cara a la próxima campaña, sostuvo que las expectativas son positivas.

“Vemos un productor muy profesional, que evalúa genética, manejo y números. Nuestra propuesta busca estar a la altura de eso: cercanía, agilidad en los procesos y soluciones concretas para cada sistema productivo”, concluyó.

Al respecto, Santiago Felizia, gerente Nacional de Ventas, también refirió a la charla única con el productor mostrando que su equipo es el fiel reflejo de un “asesor comercial”.

En campañas maiceras cada vez más desafiantes, la diferencia está en aspectos puntuales. “Tener buenos híbridos es una condición necesaria, pero no es suficiente para asegurarte el éxito. Que actualmente el productor te elija, está vinculado por la cercanía, pero también ayudarlo a pensar la estrategia comercial y financiera, por eso presentamos una propuesta comercial simple y previsible, con herramientas financieras pensadas para acompañarlo en momentos clave, incluyendo opciones en dólares y el respaldo de la SGR GDM”.

Sobre la nueva campaña, adelantó que, “las expectativas son muy altas y las propuestas comerciales y las herramientas financieras que presentamos al productor en la feria así lo demostraron, con la impronta de GDM, con foco en el crecimiento y en la agilidad de los procesos”, adelantó.