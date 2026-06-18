Defensa Civil: Advierten de la sustración de un producto con fuente radiactiva

La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió una alerta a nivel nacional tras la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, utilizada para la verificación de equipos de Medicina Nuclear.

Según informó el organismo nacional, la fuente fue reportada como sustraída el pasado 16 de junio de 2026. Se trata de una fuente de calibración en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente y alojada dentro de un blindaje de plomo diseñado para su protección y transporte.

Si bien la Autoridad Regulatoria Nuclear indicó que el riesgo radiológico es muy bajo mientras el material permanezca dentro de su blindaje, solicita a toda la población que, en caso de encontrar un elemento con estas características, no lo toque, no lo abra, no lo manipule y se aleje del lugar.



Ante cualquier hallazgo o información que pueda resultar de utilidad, se solicita comunicarse de inmediato con la Guardia del Sistema de Intervención ante Emergencias Radiológicas (SIER) de la Autoridad Regulatoria Nuclear a los siguientes teléfonos:

011 15 4471-8686

011 15 4470-3839

011 15 4421-4581

También puede obtenerse más información a través del sitio oficial de la Autoridad Regulatoria Nuclear: https://www.arn.gob.ar.

Desde la Dirección de Defensa Civil se solicita a los vecinos mantenerse atentos, evitar la difusión de información no verificada y colaborar con las autoridades en caso de detectar un objeto que coincida con la descripción difundida por la ARN.

La prevención y el aviso inmediato a las autoridades son fundamentales para garantizar la seguridad de toda la comunidad.