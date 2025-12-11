Declaran emergencia agropecuaria por inundaciones en ocho partidos bonaerenses

El Ministerio de Economía declaró y prorrogó el estado de emergencia y desastre agropecuario por inundaciones en ocho partidos de la provincia de Buenos Aires, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

A través de la Resolución 1974/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, se indicó que se extendió la emergencia para las explotaciones agropecuarias afectadas en los partidos de Veinticinco de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar.

La medida responde a la solicitud elevada por la provincia de Buenos Aires mediante los decretos provinciales 2779 y 2780 del 8 de noviembre de 2025, que fueron analizados en la reunión del 20 de noviembre de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En el caso de los partidos de Veinticinco de Mayo y Saladillo, se trata de una prórroga del estado de emergencia que había sido declarado originalmente por el decreto provincial 1180 del 27 de mayo de 2025 y convalidado mediante la resolución ministerial 1305/2025.

Para el resto de los partidos afectados, la norma declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario según corresponda, abarcando múltiples circunscripciones en cada jurisdicción.

La resolución instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y a las instituciones bancarias nacionales a arbitrar los medios necesarios para que los productores afectados gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509, que incluyen diferimientos impositivos y facilidades crediticias.