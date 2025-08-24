De la cancha al choque: hinchas chilenos involucrados en un siniestro vial en Junín

La mañana del sábado dejó una curiosa postal en la Ruta Nacional 7, a la altura de Junín. Dos ciudadanos chilenos que venían de vivir una noche agitada en Avellaneda, tras los incidentes en el partido entre Independiente y su equipo, protagonizaron un choque cuando regresaban a su país.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:10, en la intersección de la RN7 y la RP65. Un Ford Maverick, dominio AH195UA, conducido por Carlos Martínez (36), oriundo de Moreno, colisionó lateralmente a una Suzuki Vitara, patente chilena TYVH55, manejada por Nicolás Esteban Riquelme Makuc (38), acompañado por Bastián Ignacio Madariaga Muñiz (25), ambos con domicilio en Santiago de Chile.

Los chilenos habían sido noticia apenas horas antes, cuando terminaron detenidos luego de los disturbios en la cancha de Independiente, en Avellaneda. Finalmente recuperaron la libertad y emprendieron el regreso por la Ruta 7, aunque la mala fortuna volvió a cruzarse en su camino.

Afortunadamente, el accidente no dejó heridos y solo se registraron daños materiales en los vehículos.

El informe oficial fue confirmado por el Crio. Insp. Gabriel Rojas, Jefe de la Zona Operacional Vial VIII de Junín.