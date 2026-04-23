Cultura e Inclusión: Se desarrolla un taller sobre fotografia

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio, a través del área de Cultura, en conjunto con la dirección de Discapacidad y el área de Desarrollo Comunitario; se puso en marcha un taller inclusivo de fotografía que busca generar espacios de participación, aprendizaje y encuentro para toda la comunidad.

La propuesta está a cargo de la profesora Mercedes Saavedra, quien acompaña a los participantes en un proceso creativo que promueve la expresión personal a través de la imagen.

La iniciativa tiene como eje central la inclusión y el acceso igualitario a actividades culturales, fomentando la integración y el desarrollo de habilidades artísticas en un entorno abierto y participativo.

Además, el taller se proyecta como una instancia preparatoria para quienes deseen formar parte de las etapas de los Juegos Bonaerenses, brindando herramientas y acompañamiento a lo largo del proceso.