Cuatro heridos tras chocar contra un árbol caído en Ruta 46

Un accidente de tránsito se registró ayer, minutos antes de las 22 horas, en la Ruta Provincial N° 46, en el tramo que une Bragado con Junín, a la altura del paraje Santo Domingo, en cercanías de la localidad de O´brien y por causas que aún se investigan, un vehículo marca Toyota Corolla Cross, ocupado por Matías Bernabei y Javier Palavecino, ambos de 38 años, Alan Demichellis (22) y Roque Arcoria (43), impactó contra un árbol caído sobre la cinta asfáltica.

Los ocupantes fueron trasladados por personal del SAME al Hospital Municipal San Luis con lesiones, aunque todos se encontraban fuera de peligro. Tres de los ocupantes fueron revisados y dados de alta, mientras que Bernabei permaneció en observación en sala común hasta la mañana de hoy, publico el sitio Bragado TV.

Por el hecho, la ruta permaneció cortada en ambos sentidos mientras trabajaron en el lugar peritos, personal policial, bomberos voluntarios y la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mercedes.

En tanto que el sitio dio a conocer horas mas tardes, el testimonio de Matías Bernabei quien aporta detalles clave sobre el siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 46, a la altura de O’Brien, durante la noche del último día, cuando fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de un árbol sobre la calzada.

Testimonios del conductor

Bernabei, viajaba como acompañante junto a otras tres personas rumbo a Junín. Alrededor de las 21 horas, en un tramo cercano al Gauchito Gil, en una zona donde ya se han registrado otros accidentes, ocurrió lo inesperado: “Veo que se formó como una nube, una neblina, y cuando nos acercamos vimos que se había caído un árbol completo. Estaba totalmente cruzado sobre la ruta, de banquina a banquina”, describió. Ante esa situación, alcanzó a advertir a sus compañeros: “Lo único que me salió fue gritar ‘cuidado’”.

El conductor logró maniobrar parcialmente, pero el impacto fue inevitable. “Lo esquivó un poco, pero lo agarramos de lleno”, señaló Bernabei, quien remarcó que, pese a la violencia del choque, “estamos todos bien”, aunque debieron quedar internados por precaución.

En su relato también destacó dos factores determinantes: el uso del cinturón de seguridad y la respuesta tecnológica. “Se activó una emergencia desde el reloj y el celular. Yo escuchaba un ‘hola’ y encontré el teléfono fuera de la camioneta. Así pude hablar con la policía de O’Brien”, explicó.

Finalmente, subrayó la rápida llegada de los servicios de emergencia, en una situación agravada por la escasa visibilidad en la ruta.