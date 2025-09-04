Cuánto resta exportar al agro en 2025?

Con exportaciones de los principales granos y subproductos argentinos por US$ 21.410 millones estimados entre enero y agosto de 2025 inclusive, muy en línea con los US$ 21.449 M del mismo período de 2024, se proyectan despachos entre septiembre y diciembre por otros US$ 10.154 millones, el valor más alto desde el último cuatrimestre de 2022 y el tercero más alto de la última década.

De este modo, las exportaciones de granos y subproductos del agro totalizarían en 2025 US$ 31.564 millones de dólares, un 2% por encima del registro del año anterior y prácticamente en línea con el promedio de los últimos cinco años.

Desagregando por complejo, el complejo soja alcanzaría envíos al exterior en 2025 por US$ 18.776 millones, prácticamente en línea con los US$ 18.799 millones del 2024 aunque con mayor participación de poroto y aceite, en desmedro de la harina proteica. Para el complejo maíz, por su parte, se proyectan exportaciones por US$ 7.271 millones; ello es, US$ 148 M más que el año anterior, en tanto que el complejo trigo aportaría otros US$ 2.867 millones, US$ 334 M por encima de 2024. Finalmente, los complejos girasol y cebada anotarían exportaciones por US$ 1.636 millones y US$ 1.014 millones, respectivamente, destacándose el primero al superar los despachos del período previo.

Ahora bien, es importante destacar que, pese a que el valor proyectado de los principales bienes agroindustriales aumenta apenas un 2% interanual, el volumen estimado de despachos registra un aumento del 11% en 2025 respecto al 2024. En otras palabras, pese a la mejora en el tonelaje embarcado, la caída de los precios internacionales erosiona parte de esta mejora.

Como se observa en la tabla adjunta, entre los despachos del complejo soja destaca el aumento en los envíos de poroto de soja, principalmente con destino a China, en medio de las tensiones comerciales que mantiene el gigante asiático con Estados Unidos. Para maíz en grano, por su parte, se prevén embarques en el año calendario 2025 por 35,4 millones de toneladas, el volumen más alto en tres años, en tanto que el trigo en grano sumaría otros 11,6 M; ello es, 3,5 Mt más que el año anterior. El complejo girasol, por su parte, exportaría un total de 2,5 millones de toneladas por mejoras en los tres principales rubros que lo componen en tanto que el complejo cebada, en sentido opuesto, anotaría embarques por un total de 3,6 millones de toneladas en 2025, por debajo de los 3,9 Mt del año anterior.

Finalmente, para distinguir el valor de la mercadería a embarcar entre septiembre y diciembre del momento en el que el agro liquide divisas, esta última más vinculada a la necesidad de fondos de los compradores de granos para pagar por la mercadería que originen así como para el cumplimiento de obligaciones tributarias, y teniendo en cuenta el adelanto de negocios que supuso el régimen de rebaja temporal de derechos de exportación vigente en el primer semestre del año, para el último cuatrimestre del año se estima un ingreso de dólares del sector cereales y oleaginosas por US$ 9.949 millones, un 3% por detrás del registro del mismo período del año anterior. Aun así, el aporte de dólares del campo para todo el 2025, en base a los precios vigentes a la fecha y el volumen proyectado de despachos al exterior, se prevé en US$ 31.307 millones, un 2% por encima de la liquidación de divisas del agro en 2024 y el tercer mayor registro en más de una década.