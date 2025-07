Crece la tensión en la alianza de LLA y PRO: ya son tres los intendentes que se bajaron

El intendente PRO de Puan, Diego Reyes y su par de 9 de Julio María José Gentile, pegaron hoy el portazo a la alianza electoral de PRO con La Libertad Avanza y de ese modo ya son tres los alcaldes “amarillos” que rompieron, si se suma al jefe comunal de Perganimo, Javier Martínez, que anunció ayer su decisión.

Reyes comunicó su decisón poco antes del mediodía. Argumentó que que nadie puede obligar a los jefes comunales a ir en contra de su propia gobernabilidad y rechazó hacer “alianzas por cuestión electoralista”.

“No hubo una obligación porque tanto Cristian (Ritondo) como Diego (Santilli), y quienes negocian, son respetuosos del territorio. No nos pueden obligar a ir en contra de nuestra gobernabilidad en el territorio”, reconoció Reyes.

En ese marco, ahondó en su posición en una entrevista con Futurock: “Había una idea de un acuerdo que nos convenga a todos. En mi caso la gente de La Libertad Avanza es oposición y yo tengo que lograr gobernabilidad con concejales que acompañen mis decisiones y no puedo meter en la lista a la oposición en nuestra propia lista”.

La baja del intendente de Puan, quien supo referenciarse con Santilli y es crítico de los libertarios, ya había sido anticipada por fuentes partidarias, quienes habían indicado que dejaría la alianza y se sumaría a Potencia, el espacio que lidera la ex vicejefa de la UIF María Eugenia Talerico.

En el caso e Gentile, la decisión fue confirmada a DIB por fuentes de su entorno.

Como informó ayer este medio, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, anunció su ruptura de la alianza LLA-PRO y no integrará esa lista en las elecciones del 7 de septiembre a nivel seccional pero tampoco local: en ambas boletas se sumará a HECHOS, el armado del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia y su hermano Manuel, exalcalde de la ciudad.

Mismo camino podría tomar Pablo Petrecca (Junín), alineado con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. También hay dudas sobre el camino que podría seguir Marcelo Matzkin, de Zárate.

“No somos un espacio que vamos a hacer alianzas por cuestión electoralista, porque creemos que el voto es de la gente y no de los espacios políticos. El franeleo para conseguir votos lo veo mal y no lo vamos a hacer”, señaló Reyes, quien no irá en Puan con la boleta del PRO.

“Cuando asumí, la municipalidad estaba prendida fuego, era un municipio quebrado. Hoy somos un Estado que brinda servicio y que lo puso en orden, en muchas cuestiones que el concejal de LLA votó en contra”, cerró el intendente para justificar su decisión- (DIB)