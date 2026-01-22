Crece la tensión en el Astillero Río Santiago: pidieron una reunión con Kicillof y ratifican una nueva marcha

Acompañados por organizaciones políticas de izquierda, trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) marcharon esta mañana por el centro de La Plata. Cerca del mediodía llegaron a la puerta de Gobernación donde se instalaron para pedirle al gobierno bonaerense un aumento salarial superior al que se acordó durante las negociaciones paritarias. Fueron recibidos por funcionarios, pero no obtuvieron demasiadas respuestas.

La movilización se decidió ayer en una asamblea que hicieron los obreros dentro del astillero de Ensenada. El objetivo fue expresar el rechazo al aumento del 4,5% que acordó la Provincia con la mayoría de los sindicatos de estatales y demandar mejoras. Según denunciaron, vienen perdiendo poder adquisitivo hace 6 años y quieren revertir la tendencia.

En medio de la protesta, una delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Ensenada, encabezada por Pancho Banegas, fue recibida por funcionarios del gobierno bonaerense para acercar posiciones. Unas horas después, cerca de la 1 del mediodía, el propio secretario general dio a conocer detalles del cónclave.

Trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) cortando la calle frente a Gobernación. Piden mejoras salariales.

La suba extra de los haberes fue rechazada por el gobierno bonaerense, pero la discusión se va a retomar el 9 de febrero en la mesa técnica salarial. “Vamos a movilizar a esa mesa como quedamos en la asamblea general”, confirmó Banegas en medio de gritos de disconformidad de los manifestantes.

Los trabajadores del ARS también habían pedido reunirse con el gobernador Kicillof cosa que tampoco se confirmó. “Quedaron en darnos una respuesta lo más rápido posible. Los que estuvieron en la mesa asumieron el compromiso de trabajar para que el gobernador nos reciba”, contó el secretario general de ATE Ensenada.

En medio de gritos, corridas y manotazos los trabajadores del ARS fueron desarmando la movilización y el centro de La Plata recuperó la normalidad que ostenta cada enero. Sin embargo, los conflictos en el astillero persisten por lo que es de esperar que haya novedades en el futuro cercano.

La crisis se hizo evidente a fines de agosto cuando Pedro Wasiejko renunció a la presidencia del Ente Administrador. Desde el gobierno bonaerense reconocieron estar “en un momento de transición“, pero no terminan de inaugurar una nueva etapa. “Se está viendo la designación de nuevas autoridades”, dijo el ministro de Producción, Augusto Costa, a mediados de diciembre.

