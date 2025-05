Corbett, una de las zonas de mayor complicación por el agua estancada en campos, caminos y canales

El partido de 9 de Julio tiene según un relevamiento de INTA, unas 63.000 en bajo agua, afectando a cultivos agrícolas como maíz y soja, pasturas ganaderas, y el corrimiento en parte de la ganadería. A ello hay que sumarle que la red vial no está en las mejores condiciones, producto de las lluvias que se generaron durante febrero y parte de marzo, que alcanzaron en zonas a más de 700 mms.

A esta gran masa de agua, se suma el ingreso de otra masa de agua que proviene por deslinde desde el partido de Carlos Casares, que suma un intenso trabajo de canalización (limpieza, mayor profundidad) que hace que el impacto sobre algunas zonas de 9 de Julio como lo es Corbett y Santos Unzue, se vean muy perjudicado. Sin dejar de lado Paraje Bacacay o 12 de Octubre, también muy afectados, ruta 5 al sur.

Jorge Dawney, productor agropecuario en Establecimiento El Chajá, de la zona de Corbett, en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer describió que la situación que se vive en la zona es muy difícil, “nos llovió parecido a todo el partido, pero tenemos toda la afluencia del agua de Hortencia y Ordoqui.

Dawney coindice en que, si se hubiesen hechos trabajos con anticipación, esto no estaría impactando tano. La zona sur del partido siempre fue una de las regiones del distrito en suelen inundarse los campos, “pero el tema, siempre son los caminos”, puntualiza el productor nuevejuliense

El productor de la zona de Corbett reclamo que los accesos los tenemos que tener para poder cosechar, para poder llegar a los campos, llegar a las escuelas y eso falta”, lamento.

Según Dawney en la zona hay alcantarillas que se desmoronan y no se reponen, falta alcantarillado. Vialidad venía bastante bien con los trabajos con las máquinas, pero en una situación así queda desbordado, además se nota que faltan máquinas, falta por ahí trabajo preventivo, dijo.

Tanto Dawney como productores de la zona han dialogado con las autoridades municipales, y la respuesta es que están desbordados, y que es lógico, según el productor, pero entiende que, sin pedir cosas puntuales, se tendría que haber previsto, estas situaciones cuando estamos en seca alcantarillar mejor los caminos, levantar más los caminos y evitarnos estas situaciones, ahora ya es tarde.

En cuanto a cultivos y ganadería, el productor informo en el dialogo periodístico, que los cultivos están muy buenos vamos cosechando, pero va quedando mucho en los lotes, hay lotes que se pueden cosechar, en un 60% y el resto va quedando, buscamos una máquina más chica que pueda pasar, andar en el barro y eso, pero las máquinas grandes ahí no pueden andar, aseguro.

En cuanto a lo cosechado informo que se está embolsando, “tuvimos una especie de pacto con los vecinos de no sacar camiones porque los caminos no están para sacar camiones, y si rompemos los caminos no vamos a poder entrar ni en camionetas, o meter los camiones que importan, como el balanceado, gasoil que tienen que entrar sí o sí para poder seguir produciendo, informo.

Ganaderia

La zona de Corbett y Santos Unzue es de contar con muchas cabezas ganaderas, y por esta situación, Dawney, adelanto que “se achicaron los campos, se llenó todo de agua. La vaca es complicada, estamos empezando a dar algún rollo antes de lo planeado, y en lo que es invernada también. También hay atrasos con la siembra de verdeos, a lo que se suma pérdida de superficie.

Cultivos de invierno

Finalmente, Jorge Dawney comento que la empresa ya empezaba a evaluar la próxima campaña 25/26 con planes de siembra de cultivos de invierno, y ante esta situación se evalúan posibles cambios. Tenemos la napa muy alta, lo que complica la siembra de trigo, va a complicar la siembra de maíz porque no va a bajar la napa para cuando tengamos que tomar la decisión, entonces por ahí se va a pasar mucho a soja y mucho maíz tardío, o tratando de sembrar la mitad del lote, adelanto como estrategia posible.

Zonas intransitables en el partido de 9 de Julio

El partido de 9 de Julio esta afectado principalmente toda la zona oeste del distrito de norte a sur, tambien hacia la zona de La Niña, Fauzon. Se reporta intransitabilidad y presencia de agua en caminos, en Dennhey, Patricios, Norumbega y Morea.

En algunos lugares, productores ya manifiestan su fuerte descontento, como en el Cuartel IV, en establecimiento Santa Elena donde colocaron un cartel que asi lo hacen saber.

En la continuidad del camino de Av. Mitre hacia la localidad de French, productores colocaron la advertencia de «no pasar», para no quedar encajados, en especial los camiones con cereal.