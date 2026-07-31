Contiene cuatro nutrientes: El 34º Congreso de Aapresid en Rosario, sera el escenario para conocer YaraBeala, un gran compañero para el suelo y cultivos

El mensaje de la 34° edición del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro es “Nuestro Suelo, Nuestra Voz”, una invitación a escuchar a este recurso natural y ponerlo en diálogo con las necesidades del productor argentino.

Es un propósito que conecta con el desarrollo de soluciones de nutrición vegetal y con los anuncios que reserva la compañía líder noruega, Yara, para el evento, que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario.

En este marco, el Congreso será una nueva oportunidad para presentarles a los productores la solución YaraBela NITROMAG Z, un desarrollo único, lanzado

globalmente desde Argentina, que incorpora en un solo gránulo cuatro nutrientes esenciales: nitrógeno, calcio, magnesio y zinc.

Más que fertilizar y nutrir

A lo largo de una década, Yara investigó y desarrolló este fertilizante único para dar respuesta a la problemática de deficiencia nutricional de zinc, que avanza de forma progresiva en los suelos de la región.

Adicional a los beneficios en términos de nutrición, YaraBela NITROMAG Z ofrece una menor huella de carbono en relación a otras fuentes nitrogenadas, gracias a innovaciones en el proceso de fabricación, que se suman a las ya menores emisiones en campo basadas en el aporte de nitrógeno como nitrato. De esta manera, la compañía responde a la creciente demanda de descarbonización de la cadena de valor de producción de alimentos.

Como la marca presentó YaraBela NITROMAG Z en exclusiva en Argentina, integrantes de su equipo técnico global visitan el país para contarles a productores y a la red comercial los beneficios y diferenciales del fertilizante nitrogenado presentado en abril de este año y que ya se encuentra disponible en el mercado argentino.

De este modo, recientemente, lo hizo Elena Montero, directora global de Fertilizantes Nitrogenados de Yara y, en el marco del Congreso, estará Emilio Iglesias, director de Desarrollo de Yara Climate Choice, quien participará en el panel “Huella de Carbono: del diagnóstico a la oportunidad” (Jueves 6 de agosto, de 14:30 a 15:30 horas, en la Sala Agritec) para debatir sobre compromiso ambiental de la compañía.

Desde Yara destacan que este encuentro es la mejor oportunidad para volver a dialogar con productores y asesores, y para mostrar que en la Argentina encuentra señales positivas para impulsar la innovación, la eficiencia y el compromiso ambiental en el desarrollo de la nutrición vegetal.