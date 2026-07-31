Campaña 26/27: Comenzaron a implantarse los primeros lotes con girasol

Al presente informe, se da por iniciada la siembra de girasol con un avance nacional de 4,4 % de un área proyectada en 3 MHa, superando al ciclo anterior en un 5,3 %. Este progreso se concentra exclusivamente en el NEA, donde se sembró el 23,6 % de la superficie proyectada para la región, detallo en su Panorama Agrícola Semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En el centro del área agrícola, el inicio de las labores se encuentra a la espera del aumento de las temperaturas, mientras que, en el sur, si bien se encuentran lejos de iniciar la ventana de siembra, la condición actual de los lotes y las perspectivas de año húmedo generan incertidumbre respecto a la planificación de las labores.

Maiz

Por su parte, la cosecha de maíz con destino grano comercial alcanzó el 69,8 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 79,4 qq/Ha. El principal condicionante del avance continúa concentrándose en el sudeste bonaerense, donde la persistencia de la elevada humedad ambiente retrasa el secado de los granos, impidiendo que alcancen niveles adecuados para la cosecha. Como consecuencia, las labores mantienen un importante atraso respecto del ritmo habitual para esta época del año.

En el norte, los relevamientos sanitarios continúan registrando presencia de Dalbulus maidis. De acuerdo con los colaboradores de la región, la incidencia de la plaga habría sido superior a la prevista y su impacto sobre el rendimiento comenzaría a evidenciarse a medida que avance la cosecha.

Por otro lado, a medida que se incorporan planteos tardíos a la cosecha en distintas regiones del área agrícola, particularmente en ambos Núcleos y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, los rendimientos relevados continúan en línea con las expectativas de la campaña, lo que permite sostener nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

Sorgo

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero alcanzó el 90,3 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 41,4 qq/Ha. SI bien el Centro-Norte de Córdoba continúa registrando los mayores rendimientos de la campaña, con un promedio de 56,5 qq/Ha, el avance de la recolección sobre el resto del área agrícola arroja rendimientos inferiores a los esperados, ajustando a la baja el promedio nacional. En este contexto, reducimos nuestra proyección de producción en 100 mTn, ubicándola en 2,8 MTn.