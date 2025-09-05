Congreso de Historia de los Pueblos: Destacada participación de escuelas del distrito de 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Museo y Archivo Histórico —a cargo del profesor Roberto Castro— participó del XX Congreso de Historia de los Pueblos “100 Años de Historia Memoria e Identidad”, que se desarrolló en la ciudad de La Plata pasado miércoles, en un encuentro que reunió a referentes de distintas localidades en torno a la reflexión y puesta en valor del patrimonio histórico regional.



La presencia de Nueve de Julio en este importante espacio de intercambio académico y cultural se da como corolario del proyecto «Museo a las Escuelas», una propuesta impulsada por el área municipal que durante el ciclo lectivo articula con diversas instituciones educativas del distrito para acercar el acervo del Museo y promover la construcción colectiva de la memoria local.



TRABAJOS NUEVEJULIENSES QUE SE PRESENTARON

CEPT N°15 Paraje ”El Chajá”: “El Chajá, historia de una comunidad organizada”.

Escuela de Educación Primaria No 26 “Justo José de Urquiza” y JIRIMM No 14 del Paraje Fauzón: «Historia y Presente del Paraje Fauzón».

Escuela N° 22;»Remedios Escalada de San Martín” de 12 de Octubre : “Cerca de Loncohué”.

Escuela de Educación Secundaria N.o 9 de Patricios: Título de la Ponencia “La Megafauna bonaerense. Historia, identidad y educación patrimonial”.

Escuela Normal Superior – E.E.S N°7- 9 de Julio: “Cosmovisión Mítica e interculturalidad. Comunidad Mapuche de Los Toldos”.

EES 8 – Gral. José de San Martín: «De Santo Domingo y la construcción de la identidad»

Roberto Gabriel Castro: “Fin de la Campaña del Desierto. Qué fue de ellos?”