Confirman el fallecimiento de un hombre por hantavirus en la regiòn

En el marco del brote de Hantavirus que se vive a nivel nacional, con un considerable aumento de casos, la Secretaría de Salud del Municipio de Chacabuco informa a la comunidad que fue detectado un caso positivo de dicho virus en un paciente de esa ciudad.

La directora de Salud de la Municipalidad, Celeste Trotti, brindó detalles acerca del caso confirmando el fallecimiento de un vecino de 59 años. Además, hizo un llamado a la población a tomar conciencia y adoptar las medidas de prevención correspondientes.

La funcionaria se refirió a este tema en declaraciones formuladas al Canal 10 de Junín, la ciudad en la que se registró el fallecimiento del chacabuquense. Según expresó, todo comenzó el lunes 1 de diciembre pasado, cuando el paciente concurrió a la Guardia del Hospital Municipal debido a síntomas gripales que había comenzado a tener el 27 de noviembre.

Luego de ser atendido por un médico, el hombre quedó internado en el nosocomio y, debido a su mala evolución, dos días después fue trasladado a un centro asistencial de Junín. Allí, dijo la funcionaria, como se hace “ante cualquier síndrome febril inespecífico con síntomas respiratorios tipo neumonía”, fue medicado con antibióticos. Luego, como la evolución continuaba siendo negativa, se comenzaron a evaluar distintos diagnósticos, como hantavirus, dengue y leptospirosis.

En los días siguientes el paciente comenzó a evolucionar favorablemente, al punto de que el 10 de diciembre se le retiró el respirador. Sin embargo, 24 horas después sufrió una hemorragia cerebral, que es una de las complicaciones que provoca el hanta virus.

Finalmente, el sábado 13, lamentablemente, falleció. Trotti informó que el diagnóstico que confirmó el hantavirus fue recibido el 30 de diciembre.

Además de señalar que desde el comienzo de 2025 hasta la actualidad se registraron en la Argentina 66 casos confirmados de hantavirus, la funcionaria expresó que ya se dio la alerta sanitaria tanto en Chacabuco como en la región.

Muy alta mortalidad

Trotti explicó que el hantavirus es una enfermedad con una alta letalidad, al punto de que el 30 por ciento de los pacientes que se infectan fallecen, y, además, no tiene un tratamiento específico. La prevención, agregó, es “ambiental” y se realiza a través del desmalezamiento de patios y terrenos cercanos a viviendas, así como tomando recaudos al ingresar a lugares que hayan estado cerrados mucho tiempo.

La funcionaria también señaló que el transmisor es el ratón silvestre colilargo, del que hay cuatro subtipos en la Argentina, aunque sólo dos pueden portar el virus hanta. El contagio se produce a través de la inhalación de los vapores del orín, las heces o la saliva del animal.

Muchas veces los pacientes afectados se dedican a tareas rurales. Este no fue el caso del vecino de Chacabuco, que era remisero y viajaba con frecuencia a Buenos Aires y La Plata. Por eso, dijo Trotti, en un principio se pensó que podría haberse infectado en alguno de esos viajes.

“Frecuentaba mucho un galponcito de la casa de la mamá”

“Pero después de fallecido su esposa recordó que un lugar que él frecuentaba mucho era un galponcito que estaba en la casa de su mamá, al que él ingresaba muchas veces cuando acomodaba la casa”, expresó. Ante esto, actualmente el personal de Bromatología está controlando ese sitio, pues se cree que allí puede estar el origen de la transmisión.

La directora de Salud insistió en que antes de ingresar a un ambiente cerrado de ese tipo debería hacerse una ventilación previa de 30 minutos. Además, explicó que en las primeras 72 horas el paciente contagiado presenta un “síndrome gripal inespecífico”. Por eso, solicitó a quienes tengan estos síntomas durante varios días sin que haya una mejora, que realicen la consulta con un médico “para poder hacer un diagnóstico temprano”.

Finalmente, Trotti hizo un llamado a la comunidad a “tener conciencia”, sobre todo en el caso de los propietarios de terrenos que no los tienen cuidados como corresponde. Además, recordó que la Municipalidad está haciendo un relevamiento de solares en esa situación, para efectuar las intimaciones correspondientes.

