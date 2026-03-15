Conectados con el campo: Scania estuvo en Expoagro y exhibió sus novedades para la agro industria
Unas 250.000 personas pasaron por la 20º Expoagro 2026 que visitaron unos 700 expositores de distintos rubros dirigidos a la agroindustria, entre ellos la empresa Scania Argentina, que exhibio un despliegue de su portfolio, y el que estuvo enfocado al campo argentino.
Entre sus novedades en Expoagro productores o prestadores de servicios de transporte al agro, pudieron apreciar el lanzamiento del nuevo motor de 11 litros. también la linea de camiones Green Efficiency propulsado a gas con mochila —que permite ampliar la autonomía— y motores destinados tanto a la generación de energía como al funcionamiento de maquinaria agrícola. Además, dio conocer su oferta integral de servicios y las alternativas de financiación disponibles a través de Scania Credit Argentina.
Alejandro Pazos, Chiefe Marketing Officer de Scania Argentina, destaco ante la prensa especializada de Pool de Periodistas, «estamos muy relacionados en el campo, nuestro producto está muy conectado con el campo, el motor del país», dijo y menciono «de allí nuestra participación en Expoagro, para el que nos hemos preparado mucho, menciono el funcionario de Scania.
La capacidad del Motor Super 11 Litros
Camiones que se adaptan muy bien al campo argentino
Por su parte el presidente de Scania Argentina, Sebastián Figueroa, quien recordó que la compañía fabrica sus unidades en la provincia de Tucumán, «el objetivo es tener un camión que creemos se adapta muy bien al campo, y está pensado para eso. Es un nicho que vemos va a crecer mucho este año, como en ganadería, agricultura, y por supuesto, todo lo que es petróleo y gas y minería, que también está apareciendo en el mercado argentino. Esto ha hecho que Scania haya finalizado el 2025 con récord de ventas y no tenemos duda que el 2026 va a ser igual», destaco el directivo de la empresa originaria en Suecia.
Exponencial crecimiento de Scania en Argentina
Consultado sobre el crecimiento de ventas de unidades en el pañis, Figueroa aclaro que hay que entender, «se venia de una economía cerrada de los últimos años, pero ahora ya con otro tipo de apertura, el año pasado se vendieron 3.200 unidades, es exponencial el crecimiento, eso porque volvimos a poder importar y a pagar a nuestras fábricas. Entonces, eso hace que podamos movernos con la demanda del cliente. Antes la demanda estaba restringida a lo que podíamos entregar, hoy podemos entregar lo que nos pide», subrayo.
Deja un comentario