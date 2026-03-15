Conectados con el campo: Scania estuvo en Expoagro y exhibió sus novedades para la agro industria

Unas 250.000 personas pasaron por la 20º Expoagro 2026 que visitaron unos 700 expositores de distintos rubros dirigidos a la agroindustria, entre ellos la empresa Scania Argentina, que exhibio un despliegue de su portfolio, y el que estuvo enfocado al campo argentino.

Entre sus novedades en Expoagro productores o prestadores de servicios de transporte al agro, pudieron apreciar el lanzamiento del nuevo motor de 11 litros. también la linea de camiones Green Efficiency propulsado a gas con mochila —que permite ampliar la autonomía— y motores destinados tanto a la generación de energía como al funcionamiento de maquinaria agrícola. Además, dio conocer su oferta integral de servicios y las alternativas de financiación disponibles a través de Scania Credit Argentina.

Alejandro Pazos, Chiefe Marketing Officer de Scania Argentina, destaco ante la prensa especializada de Pool de Periodistas, «estamos muy relacionados en el campo, nuestro producto está muy conectado con el campo, el motor del país», dijo y menciono «de allí nuestra participación en Expoagro, para el que nos hemos preparado mucho, menciono el funcionario de Scania.

La capacidad del Motor Super 11 Litros

Sobre el motor Super 11 Litros, Pazos subrayo que la Linea Super de Scania en 9L, 13 L, 16 L ahora venimos con un 11 L que es super competitivo para el campo, en especial para la región pampeana, puntualizo.

Sobre el nuevo motor Scania para sus camiones, explico que que el 11L, comparte componentes con el 13 L y el 9 L, lo que hace que el usuario tenga disposición de piezas de manera mas rápida, y no tener que estar preguntando por el numero de chasis por la pieza.

En el Stand de Scania, quienes pasaron por el mismo se llevaron un completa información sobre toda las líneas de camiones, motores para distintos sectores como pesca, minería, agro, petróleo, entre otros, servicio post venta, entre ello hicieron mención, que sus unidades están ciento por ciento conectadas, además de informar sobre la financiación y seguros con Scania Cerdit Argentina.

Camiones que se adaptan muy bien al campo argentino

Por su parte el presidente de Scania Argentina, Sebastián Figueroa, quien recordó que la compañía fabrica sus unidades en la provincia de Tucumán, «el objetivo es tener un camión que creemos se adapta muy bien al campo, y está pensado para eso. Es un nicho que vemos va a crecer mucho este año, como en ganadería, agricultura, y por supuesto, todo lo que es petróleo y gas y minería, que también está apareciendo en el mercado argentino. Esto ha hecho que Scania haya finalizado el 2025 con récord de ventas y no tenemos duda que el 2026 va a ser igual», destaco el directivo de la empresa originaria en Suecia.

Exponencial crecimiento de Scania en Argentina

Consultado sobre el crecimiento de ventas de unidades en el pañis, Figueroa aclaro que hay que entender, «se venia de una economía cerrada de los últimos años, pero ahora ya con otro tipo de apertura, el año pasado se vendieron 3.200 unidades, es exponencial el crecimiento, eso porque volvimos a poder importar y a pagar a nuestras fábricas. Entonces, eso hace que podamos movernos con la demanda del cliente. Antes la demanda estaba restringida a lo que podíamos entregar, hoy podemos entregar lo que nos pide», subrayo.