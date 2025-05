Cónclave del campo con Agricultura: fumata blanca para el INTA y negra para la baja de las retenciones

Este jueves todas las miradas del mundo estuvieron puestas en el decisivo Cónclave que se desarrollaba en el Vaticano y que finalmente eligió a un nuevo Papa: Leon XIV.

En tiempos de cónclaves, el campo con su dirigencia máxima, la Mesa de Enlace, fue a la Secretaría de Agricultura a reunirse con el titular Sergio Iraeta para intentar destrabar un polémico tema la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-.

Mucho se ha hablado de la fusión de este organismo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI-. Esto sería descartado por el gobierno, según lo que les comunicó el propio Iraeta esta tarde a los presidentes de las gremiales que integran la Mesa de Enlace.

“Puntualmente hoy lo que se trabajó fue sobre el tema de INTA. Estaban las autoridades, además del presidente y la vicepresidente de INTA, repensando cuál es el rol estratégico que las entidades creemos que tiene que tener el INTA, y ellos informándonos de alguna manera en lo que están pensando: Cómo reestructurar el INTA, cómo eficientizarlo y mejorar el funcionamiento”, dijo a la salida del encuentro la presidenta de Federación Agraria, Andrea Sarnari.

“Están pensando en un decreto o en una reforma sobre el funcionamiento específico del instituto y nos anoticiaron de que no se va a unificar con el INTI”, sentenció la dirigente chacarera.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino dijo que prefiere hablar de «una moderenización del INTA y ahi nos van a encontrar a las cuatro entidades y hay que trabajar sobre el cómo».

Retenciones

Cuando se acerca el 30 de junio, día que finalizará el cronograma de rebaja de retenciones para los principales cultivos y sobre lo que el presidente ya anunció que así será, en Diputados hay legisladores cercanos al campo que intentan que se aprueben algunas de las iniciativas legales que establesca una rebaja paulatina del tributo y que evite que el Ejecutivo las vuelva a subir.

En ese contexto, en Valor Agro Argentina le preguntamos a Pino su opinión de ese debate y respondió, asumiendo que el 30 de junio vuelven al cronograma anterior: «fue claro el ministro Caputo esta semana, se mantiene lo que dijo el presidente en la medida que la macroeconomia sea sólida la quita de retenciones va a existir».

Por su parte, Sarnari se mantiene ilusionada por que «el gobierno ha dado señalaes con el compromiso que ha tomado para con el sector, mientras las variables económicas acompañen el camino hacia la rebaja impositiva y de las retenciones va a seguir estando. No tengo por que no creer que no sea así»

Sobre el proyecto de reforma tributaria que el gobierno enviaría al Congreso sobre el Super IVA, que derivaría varios impuestos a las Provincias, desde la Mesa de Enlace admitieron que el tema no lo han abordado.

No obstante, Pino sostuvo que «el gobierno le va a depositar a los gobernadores la responsabilidad que tienen que tener y lo marcó el presidente desde que es gobierno».

Sarnari dijo sobre el punto: «No vamos a tolerar aumento de la presion impositiva de ninguno de los estamentos nacionales ni provinciales . Tendemos a una rebaja impositiva que necesitamos para ser competitivos».

«No es grave»

Acerca del episodio suscitado en el marco del Simposio de Fertilizar en Rosario, cuando el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich se mostró molesto con los periodistas que le interrogaban, Nicolás Pino le quitó trascendencia al hecho y señaló que «no es grave» y admitió que hay un vinculo muy estrecho con los periodistas de muchos años que hace «que sucedan estas cosas».