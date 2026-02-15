Concejo Deliberante: Solicitan que se modifique el art.40 Ordenanza fiscal y que afecta a productores rurales en emergencia

Esta semana fue ingresado al Concejo Deliberante de 9 de Julio un proyecto, iniciativa del Bloque La Libertad Avanza en el que se solicita se trate y modifique el articulo 40 de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026, y que fue aprobada en el mes de diciembre ultimo.

Según los considerando el proyecto, menciona que «el articulo 40 de la Ordenanza fiscal establece que para acceder a cualquier trámite municipal es necesario que los contribuyentes no posean deudas por tasas y derechos con el municipio.

Esta semana productores rurales del distrito se sorprendieron cuando llegaron a la mesa de entrada de la oficina de Guías, una cartel cuya leyenda subraya que a partir del 1 de marzo 2026, para realizar cualquier tiempo de tramite, es requisito estar al día con las correspondientes Tasas y Derechos Municipales», por lo que esto molesto, en especial a aquellos que no han podido cumplir debido al no poder producir, por tener su campo inundado o inaccesibilidad al mismo por falta de camino.

El proyecto de la LLA, también hace referencia que «Que debido a la situación de emergencia por la que atraviesan gran parte de los productores de nuestra localidad, y en pos de brindar un alivio a esta crisis.