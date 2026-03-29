Con una lluvia total de entre 27 a 20 mms. en el distrito y ciudad, la Liga suspendió los partidos de la Fecha 19

Tras comunicación entre los clubes de la Liga Nuevejuliense de Futbol que compiten del Torneo de Primera A, decidieron en la media mañana de este domingo suspender los partidos que estaban programadas para este domingo desde las 16:30hs.

En la ciudad cabecera la lluvia registrada entre este sábado 28 y la mañana de hoy, es de 27 mms. mientras que en las localidades reportaron lluvias de 20 a 25 mms., por lo que las malas condiciones climáticas obligaron a la suspensión de los cinco partidos.

El único partido que se disputo fue el día viernes en horas nocturnas, donde El Fortín le gano a Libertad por 3 a 0.

Los encuentros que debían jugarse hoy: