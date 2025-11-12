Con una inversión de 65 millones de pesos se realiza el cerramiento de la residencia Estudiantil de Naon

El Consejo Escolar informa que se concretó la licitación para la ampliación y cerramiento de la residencia estudiantil de la localidad de Carlos María Naón.

Según se detallo, este avance fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Consejo Escolar y a la financiación del Gobierno Provincial, con una inversión de 65 millones de pesos reafirmando el compromiso con la mejora de la infraestructura educativa en nuestro distrito.



La obra se comenzará a la brevedad, adelantaron, y con este cerramiento se logra tener un SUM y el espacio para la Biblioteca de la Escuela de Carlos María Naon.