Con motivo del anuncio del gobierno nacional, un helicóptero de la policía bonaerense y un equipo de Defensa Civil arribo anoche a 9 de Julio

Tras conocerse el anuncio del gobierno argentino, a través del Jefe de Ministro, Manuel Adorni y de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en informar que desde hoy jueves recursos viales y técnicos tendrán base de operaciones en 9 de Julio y para los distritos de Casares, Bolívar, Bragado y 9 de Julio, pasada las 20hs. un helicóptero de la Policía de Buenos Aires, descendió en el Aero Club de 9 de Julio, en el que se movilizaba personal técnico y de operaciones de Defensa Civil de la Provincia.

Información a la que accedió El Regional Digital, la unidad aérea fue envida por el Director de Defensa Civil, Fabian García, con dos personas de operaciones. El helicóptero queda en 9 de Julio, para el uso de vuelos sobre la región inundada, y hoy jueves 6, arriba a nuestra ciudad el propio director de Defensa Civil Buenos Aires.

Junto al Director de la AFE, Santiago Hardie, el propio García sobre vuele la zona, además estará dispuesto para uso por funcionarios del gobierno nacional que lleguen el sábado a nuestra ciudad, se estima, sería la propia Ministra Bullrich y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Como parte del protocolo de seguridad, asistieron una unidad de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y una unidad de emergencia medica de la empresa Clysa.