Con el objetivo claro de quitar el agua de los caminos y volverlos transitables, el presidente de Sociedad Rural evaluó el trabajo con el Municipio y Provincia

Este viernes 24 y por espacio de mas de tres horas, se desarrollo la cuarta Reunión que mantienen productores rurales junto con Sociedad Rural de 9 de Julio, la Cooperativa Agrícola de Dudignac, la Filial de Federación Agraria y de los Delgados de SRA, en 9 de Julio, junto al Municipio, de la que participa la Intendente Gentile y el Secretario de Obras Publicas, Juan Pablo Boufflet. Por la provincia de Buenos Aire lo hacen de Vialidad provincial con asiento en Chivilcoy, de Hidráulica con oficina en 9 de Julio, también del Concejo Deliberante de 9 de Julio. Además de los productores referentes de los cuarteles del distrito.

Tras lar reunión en comunicación telefónica con El Regional Digital, el presidente de Sociedad Rural, Hugo Enríquez, detallo que se repasó el trabajo que está haciendo la municipalidad, se observo lo pedido en la tercer reunión, donde algunos trabajos se vienen cumpliendo en tiempo y forma, y algunos trabajos también se terminan de cumplir. Aquí se agregó un nuevo pedido de trabajo y de preparaciones; pensando ya en el verano para empezar a reparar el camino. Luego seguimos sobre los canales, lo que se esta dificultando, pero se insiste en que se debe seguir trabajando sobre esos canales, comento Enríquez quien adelanto que en dos semanas vuelven a reunirse y conocer sobre lo hecho.

El presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio recordó a El Regional Digtial, que el mes pasado se les planteo algunos trabajos más estructurales en los canales primarios, y que atraviesan no solamente a 9 de Julio, sino también a Los Toldos y 25 de Mayo, y que afectan al fin a nuestro distrito y Casares también.

Tanto la Rural como los productores referentes de Cuarteles no pierden el foco de lo que se necesita hacer y están con pie de plomo. Ante ello se le consulto a Enríquez, si observan compromiso de provincia, por lo que dijo que en Vialidad provincial se tiene un compromiso fuerte y sobre la oficina de Hidráulica esta trabajando bien.

En cuanto al trabajo del municipio , Hugo Enríquez subrayo a El Regional Digital que hay un compromiso de seguir trabajando y poner en cuestión el servicio público, seguir participando en este trabajo, según lo expuesto por la Intendente Gentile. Se trata de buscar solución a esto que claramente afecta al partido, a las comunidades, a las escuelas, a la producción, que lamentablemente la va a sentir muy fuerte el mes que viene, por la falta de producción», advirtió.

Por ultimo Hugo Enríquez, recordó que el primer objetivo hoy es tratar de bajar el pelo del agua de los caminos. Con eso después empezar a reparar los caminos, destaco a El Regional Digital