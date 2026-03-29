Con el Cajero no se jode: Vecinos de La Niña se movilizan para que no les retiren el Cajero Automático del BAPRO

En las ultimas horas vecinos de la localidad de La Niña, volvieron a movilizarse y hacer publico el reclamo de que la sede del Banco Provincia sucursal 9 de Julio, no retire de dicho pueblo el Cajero Automático del BAPRO

En comunicación telefónica de El Regional Digital con el Delegado Municipal de La Niña, «Nano» Álvarez, este refirió que el día viernes 27 a las 15hs llego una nota del Banco Provincia dando cuenta que por baja operatividad del servicio del Cajero en la localidad, seria sacado de circulación.

Ante ello, Álvarez movió cielo y tierra, llamo a la Municipalidad, puso en conocimiento a los Bloques de Concejales y para el día sábado 28 en la mañana, convoco a sus vecinos para informar de la situación, además de abordar otros temas que hacen a la comunidad.

Álvarez se pregunto de que «baja operatividad» hablan, cuando aquí hay jubilados, pensionados, docentes, trabajadores rurales y vecinos que utilizan el cajero. De lo contrario estos vecinos para hacerse de su dinero tendrán que viajar a la ciudad de 9 de Julio, unos 40 kms. con el costo que ello impone, y no lo vamos a permitir, arremetió.

En ese marco, desde el Bloque PRO, le confirmaron que este lunes 30 en horas de la mañana se reunirán con el Gerente de la Sucursal BAPRO 9 de Julio, desde el Bloque UCR levantaron su voz diciendo que se debe declarar el cajero como servicio esencial para la localidad y rechazaron la acción del Banco Provincia

El Delegado de La Niña, pidió en dialogo con El Regional Digital, que dejen sus banderías políticas y trabajen en este caso por algo muy particular que requiere tener el pueblo.

Hace 10 años se lo quisieron llevar