Con el 10% del maíz temprano ya cosechado, los primeros rindes de la región núcleo rondan los 100 qq/ha

El miedo a otra violenta tormenta disparó la trilla en los últimos días. Las primeras 150.000 ha cosechadas muestran las marcadas diferencias que hay entre zonas; mientras el oeste supera los 105 qq/ha, en buena parte del este los rindes van de 70 a 80 qq/ha.

Primera semana de marzo acentúa el patrón de lluvias en el oeste y tormentas de carácter violento

Idiazábal, Monte Buey, Bengolea, Hernando, Canals, Laboulaye y Bellville recibieron 50 a 64 mm en los últimos 7 días. En el este están los menores registros: Santa Teresa, Zavalla, Chovet, Rosario, Pergamino, Ramallo y Baradero, en ese orden, recibieron de 22 a 2 mm. El oeste sigue siendo privilegiado por las lluvias en esta campaña de granos gruesos, pero las lluvias están siendo acompañadas por violentos episodios, esta vez con vientos muy intensos. En la tormenta del lunes 2 a la noche hubo ráfagas que provocaron caída de árboles y cortes de luz. Esta vez el granizo ha caído muy aislado, a diferencia de la semana anterior cuando barrió alrededor de 30.000 ha maiceras en el corredor de Armstrong a Inriville. El temor a otra violenta tormenta ha disparado la trilla en los últimos días. El recuerdo del fenómeno está muy presente en la región y se está trabajando en largas jornadas para anticiparse a las nuevas tormentas pronosticadas para los próximos días.

El 10% de cosecha del maíz de 1ra delimita amplias diferencias en los rindes de la región núcleo

La primera “foto” de la cosecha del maíz de 1ra, con un 10% de avance, muestra dos componentes que, al parecer, caracterizarán al ciclo 2025/26. Lo primero es que el promedio de la región, 100 qq/ha, parece satisfactorio, ya que cumple con el nivel promedio de la región (97 qq/ha). Lo segundo es que salta a la vista que la distribución de rindes es muy dispar: una amplia zona de la región núcleo ha quedado muy por debajo de los promedios. Se trata de la franja este, sobre todo en los alrededores de Rosario y hacia el sur, con un departamento de Constitución muy golpeado por la falta de agua. Como se observa en el mapa de rindes parciales de la región, en buena parte del este hay rindes de 70 a 80 qq/ha, mientras que el oeste supera los 105 qq/ha. Otra característica de esta campaña es que, aún en áreas con buenos rindes promedios, hay zonas con grandes brechas entre rindes, como en Marcos Juárez, con 95 quintales de diferencia entre techos y pisos. Para tener en cuenta, al 24 de febrero del 2026, el rinde de indiferencia calculado para el maíz temprano en situación de alquiler era de 98 qq/ha.

¿Cómo avanza la cosecha y qué rindes salen de cada zona de la región?

En el centro-sur de Santa Fe, donde el avance llega al 13%, los resultados se mueven en torno a los 100 qq/ha. En Carlos Pellegrini, los primeros lotes cosechados oscilan entre 120 y 90 qq/ha. Al sur de la provincia, el avance es del 19%. En Bigand, por ejemplo, ya se levantó el 35% del área, con rindes que rondan los 90 qq/ha. En Venado Tuerto, con apenas un 2% cosechado, los primeros lotes —de ciclos más cortos— están mostrando rindes superiores a los 100 qq/ha, con picos de hasta 130 qq/ha.

En el norte bonaerense, en la zona de Colón, el ánimo es optimista. Con apenas un 5% cosechado, los técnicos destacan el potencial de la campaña: “los primeros rindes vienen muy bien, todos arriba de 100 quintales”. Incluso mencionan lotes “cerrados” con promedios de 125 a 145 qq/ha, y picos de hasta 210 qq/ha en planteos que destacan por su nivel de manejo.

En tanto, el sudeste de Córdoba lleva alrededor del 5% de avance. En Marcos Juárez, los rindes promedio se ubican en 120 qq/ha, aunque con una variabilidad muy marcada, que va desde 70 hasta 165 qq/ha.