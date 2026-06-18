Con dos jugadores nuevejulienses, Argentina se consagro campeón sudamericano de Newcom +50

Se disputó en la ciudad Uruguaya de Paysandú entre el viernes y el domingo pasados, el Torneo Sudamericano de Newcom, para la categoría mixto + 50, logrando la Selección Argentina el título de campeón, después de haber vencido a los seleccionados de Uruguay, Chile y Paraguay, destacándose en la formación del equipo campeón dos jugadores de 9 de Julio, del Club Atlético: Alejandra Aramburu, que además fue la capitana y Marcelo Dicásolo.

La labor del equipo Nacional fue magnífica, porque le ganó dos partidos a cada uno de los demás seleccionados, resultando muy superior al resto, con muy buenas actuaciones individuales.

Al cabo de las dos jornadas, clasificaron, campeón Argentina, sub campeón Uruguay, tercero Paraguay y cuatro Chile.

La selección campeona Sudamericana estuvo integrada con María Alejandra Aramburu, Julio C. Brandan, (Caleta Olivia), Laura M. Subiabre (Caleta Olivia), Marcelo F. Dicásolo, Mónica Juárez (Rio IV), Sebastián Majluf (Federación, Entre Ríos), Fabiana Gorriti (Puerto Madryn), Pedro M. Morales (Caleta Olivia), Alfredo Arias (Entre Ríos), Graciela Alonso (Villa Mercedes), Darío Duarte (Lamarque, Río Negro), Elio C. Duran (Puerto San Julián), María Andrea Cuello (Lamarque), Juan Manuel Pereyra (Puerto San Julián). Directora Técnica Lorena Cuevas, Asistente Técnica, Ivana Gorosito.