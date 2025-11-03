Con cuatro fechas jugadas, San Martin y Libertad, lideran el Toreno de Primera A

Se disputo este fin de semana, la 4ta. fecha del Torneo de Primera División A, con dos partidos adelantados que se jugaron el día viernes, donde en la localidad de Patricios, el local, Atlético Patricios recibió a French, en una noche con varios goles. El «Albinegro», no tuvo compasión el Patricios y le gano por 4 a 0.

Por su parte en el estadio «Santiago Noe Baztarrica», el local, San Martin recibió a Atlético Naon. Un partido que termino empatado, con fuertes chances de goles, a no ser por el buen trabajo de ambos arqueros, Arana (SM), y Acis(N), este ultimo atajo un penal a Hippkins en el segundo tiempo. Por su parte el arquero «santo» tuvo mucho trabajo en su area y supo defender la contundente ofensiva de Naon.

Por su parte este ultimo domingo, se completo el resto de la fecha, donde en La Niña, Atlético La Niña, perdió por 2 a 1 ante Atlético.

En el estadio «Antonio Crosa», Agustín Álvarez termino empatado en cero ante la visita de Once Tigres.

San Agustín recibió a El Fortín, donde se vivió un gran partido en lo futbolístico y con varios goles. Gano el granate por 3 a 1.

Cerro la jornada entre Libertad y Facundo Quiroga, que también empataron 0 a 0, logrando un gran punto para la visita y para el local le permite seguir en la punta del torneo junto a San Martin con ocho unidades cada uno.

Síntesis 4ta. fecha

Atl. Patricios 0 vs. Atl. French 4

San Martin 0 vs. Atl. Naon 0

Atl. La Niña 1 vs. Atl. 9 de Julio 2

Ag. Alvarez 0 vs. Once Tigres 0

San Agustin 3 vs. El Fortin 1

Libertad 0 vs. Atl. Quirgoa 0

Posiciones en el Torneo

-F.C. Libertad – 8ptos.

San Martín – 8 pts

-Atlético French – 7 pt

-Once Tigres – 7 pts

-Atlético 9 de Julio – 7 pt

-Atlético Naón – 6 pts

-Atlético Patricios – 4 pts

-San Agustín – 4 pt

-Agustín Álvarez – 4 pts

-La Niña – 3 pts

-Atlético Quiroga – 2 pts (1)

-El Fortín – 1 pt (1)

(1) restan jugar el partido de la primera fecha