Compromiso: Next Siembra revalido su alianza con Bosch Agro y MaterMacc

El marco de la reciente edición de Agro Activa 2026 desarrollada en Armstrong, Santa Fe, miles de productores rurales y contratistas y de la cadena agro ganadera esperan poder en la muestra encontrar a la empresa de confianza que siempre le prevé tecnologías que le aportan calidad en el trabajo en el campo.

Si hablamos de siembra, el Stand de Next Siembra, durante las cuatro jornadas de la expo, se vio desbordado en consultas y atención, mucho mas sabiendo que la alianza entre la empresa perteneciente a Siembra Neumática continua en la alianza Bosch Agro y Mater Macc, y contar con ello a la hora de la siembra lo resuelve todo.

Next siembra en su objetivo de seguir expandiendo fronteras tecnológicas conto en el Stand, con técnicos de Bosch Agro, y allí revalido su compromiso de alianzas para una mejor siembra, y en ese marco presentaron en Agroactiva los avances en siembra de precisión, dando a conocer el sistema BOSCH Intelligent Planting Solution, una solución que Bosch ha desarrollado ya hace unos cuantos años para la siembra de precisión, subrayo Manuel Recla, gerente de Bosch Agro.

En sintesis, Recla explico que es hacer siembra en dosis variable, podemos hacer corte línea a línea, hacer compensación en curva y p odemos tener toda la información estadística de cómo está funcionando y cómo está siendo efectuada nuestra siembra.

En otro orden dio a conocer que la empresa que si bien es mundial, el negocio Bosch Agro se radica en Brasil, y en los últimos años hemos introducido lo que nosotros llamamos BDA por las siglas de Bosch Digital Agro, que es una plataforma que permite tener una conectividad con la máquina, y desde alli saber de manera remota toda la performance de la máquina, saber simulación, todos los datos estadísticos que uno puede obtener de la máquina y tenerlos a distancia, describió.