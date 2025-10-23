Como será la perspectiva climática para los próximos siete días

La perspectiva comenzará con temperaturas sobre lo normal, acompañadas por el paso de un frente de tormenta, causando precipitaciones generales de variada intensidad, con amplios focos con registros abundantes sobre el norte y centro del área agrícola, pero dejando aparte del oeste con aportes escasos a nulos, informaron desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La masa de aire polar, que viajará detrás del frente causará un marcado descenso térmico, en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste, y heladas localizadas y generales sobre las serranías bonaerenses.

Al final de la perspectiva retornarán los vientos del trópico, produciendo marcas elevadas en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre el norte, y registros elevados, pero no extremos sobre el centro y el sur, mientras sólo el Litoral Atlántico observará valores normales.