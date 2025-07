Como repercutió en la cadena de Carnes y Ganados el anuncio presidencial de bajar retenciones

El anuncio presidencial de bajar del 6,75 al 5 % el porcentual de retenciones a las carnes vacuna y aviar en el marco de la 137º exposición rural el pasado sábado 26, tambien tuvo su mirada desde la cadena de carnes y ganados

En primer lugar el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales FIFRA y Consejero del IPCVA , Daniel Urcía, catalogo como «muy positivo” y alentó a “continuar con la baja definitiva de los derechos de exportación”. En esa línea resaltó “En el caso de la carne, bajar del seis con setenta y cinco al cinco por ciento , recordemos que veníamos del nueve por ciento”.

Asimismo destacó “Y también en el anuncio extensivo de los granos, creo que es una clara señal para el sector productivo”.

Urcía insistió “con la eliminación definitiva, e insisto, con ir paso a paso eliminando los derechos de exportación, que son un impuesto que los países competidores de Argentina no tienen. De hecho, son muy pocos en el mundo los que tienen y no coinciden con economías desarrolladas. Me parece que es el camino correcto y desde el sector de carne seguiremos trabajando para la eliminación definitiva y también para corregir otros factores impositivos que distorsionan el negocio y que merecen ser adecuados para fomentar la inversión en el sector”.

Por su parte, el productor ganadero de Rojas, y presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA, Georges Breitschmit resaltó “la visión a largo plazo de la baja de las retenciones, de seguir considerando las retenciones un mal impuesto y que van a ser permanentes, tal vez ese es el mensaje más contundente”.

El titular de la entidad cárnica, dijo que en el caso de la baja para su sector “hay que ver cómo se vuelve a distribuir dentro de la cadena, donde los márgenes hoy están finos, por más que los precios sean buenos”. “Y tal vez lo que más nos ha llamado la atención es confirmar que es una mirada a largo plazo, donde la tendencia a baja de retención es cero, que esperamos que sea en el cortísimo plazo”, concluyó.

Poco impacto

Para el consultor ganadero Víctor Tonelli la baja de las retenciones a la carne que anunció el presidente Javier Milei en Palermo y que ahora pasará al 5%, “genera poco impacto”.

En entrevista con Valor Agro Argentina, Tonelli señaló que “según las expectativas que se habían generado, que claramente no provenían de ninguna información oficial, simplemente eran rumores crecientes de que podrían llegar a cero en función del bajo impacto, uno lo mira en el contexto de la macroeconomía, la baja del 6,75 al 5 para las categorías que no son vaca, que ya estaba en cero, genera poco impacto, desde el punto de vista del estímulo”. No obstante resaltó que es “muy significativo que sea permanente, no transitorio”.

Explicó que “desde el punto de vista de lo económico en especial para el conjunto de las exportaciones, la baja que antes promediaba un 4 entre vaca que es cero y el resto de las categorías al 6,75 al actual 5, que hoy será más o menos el 3, no va a cambiar el curso del negocio. Sí es una muy buena señal, pero no desde el punto de vista del número. Por supuesto, si miramos el número aplicado exclusivamente al negocio del novillo, es un 5% y sí tiene impacto, que seguramente lo utilizará el sector exportador para mejorar su competitividad y no veo que se traslade necesariamente al precio del ganadero”.