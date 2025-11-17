17/11/2025   Agro

Como acompaña el Senasa la implementación obligatoria de la caravana en ganaderia

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

A Senasa siempre lo ocupa su rol de sanidad animal e inocuidad, y profundizando todas estas posibilidades de seguir abriendo mercados, de reducir costos al sector productivo, de simplificar sin perder la

Deja un comentario