Comenzó un nuevo curso de introducción a la IA

La Municipalidad de 9 de Julio dio inicio ayer, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, al curso gratuito “Introducción a la Inteligencia Artificial”, destinado a quienes quieran

aprender a integrar la IA en su trabajo y en la vida cotidiana.

Durante cuatro encuentros, los participantes explorarán desde los conceptos básicos hasta el diseño de actividades y materiales utilizando herramientas como ChatGPT, Canva IA, DALL·E y otras.

Al finalizar la capacitación, a cargo del Prof. Luis González, los asistentes desarrollarán un proyecto práctico que integrará los conocimientos adquiridos.