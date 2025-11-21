Comenzo la siembra de sorgo y las sembradoras avanzan en lotes destinados a soja y maiz

La siembra de soja ya cubre el 24,6 % de las 17,6 MHa proyectadas para la campaña 2025/26. Su implantación registra una demora, cuando se compara con el promedio de las últimas cinco campañas, principalmente porque continúan las demoras en el centro-norte y oeste de Buenos Aires, donde la falta de piso en algunos sectores impide iniciar las labores de siembra, explico en su informe de Panorama Agricola Semanal (PAS), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Por su parte, se reportan los primeros lotes emergidos en ambos núcleos, con un óptimo stand de plantas, aunque en los más avanzados se observaron pérdidas puntuales de hojas debido a las ráfagas de viento de los últimos días.

Maíz

Por su parte la siembra de maíz con destino a grano avanzó y ya alcanzando el 37,3 % del área nacional proyectada para la campaña en curso, aunque presenta una demora interanual de 34-12.64 p.p. La implantación de lotes de fecha temprana se dio por finalizada, y se espera que en los próximos días comiencen las labores de siembra tardía en gran parte del área agrícola.

A la fecha, el 100 % de los lotes sembrados presentan una condición entre Normal y Excelente, favorecida por la adecuada humedad en los perfiles. Sin embargo, un 12 % del área implantada mantiene una condición hídrica excesiva, lo que limita la realización de refertilizaciones y otras labores complementarias.

Girasol

La siembra de girasol, por su parte, ya cubre el 95,1 % de las 2,7 MHa proyectadas y entra en su etapa cúlmine. Pese a las lluvias registradas a finales de la semana pasada, se registró un progreso intersemanal de 10,5 puntos

porcentuales, fundamentalmente por un acelerado avance de la siembra en el Sudeste de Buenos Aires. Respecto al área en pie, el 27,6 % transita entre botón floral y llenado de granos, concentrado en el centro y norte del área agrícola, y el resto transita estadíos vegetativos. La condición de cultivo se encuentra entre Normal y Excelente en el 98 % de los casos, con una condición hídrica Adecuada/Óptima en el 85,1 % del área.

Sorgo

Finalmente en lo que respecta al sorgo granífero, la siembra continúa tomando impulso en el centro del área agrícola, alcanzando el 34 % del total nacional proyectado para la campaña, lo que representa un adelanto interanual de 3,6 p.p. Las labores se concentran principalmente en regiones con buena disponibilidad hídrica superficial, favoreciendo la implantación en óptimas condiciones.

En la provincia de Córdoba, donde ya se ha sembrado el 26 % del área prevista, se observa un retroceso significativo en la intención de siembra, estimado en torno al 13 % respecto a la campaña anterior. Este ajuste responde a la competencia con maíz principalmente, por lo que se espera que las labores finalicen con mayor rapidez en comparación con años previos.