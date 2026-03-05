Comenzó la formación de Aspirantes a Bomberos: Se inscribieron 49 jóvenes, y 23 de ellos son mujeres

Este jueves 5 comenzó a darse la formación como Aspirantes a Bomberos Voluntarios de la ciudad de 9 de Julio, tal como había adelantado El Regional Digital.

La capacitacion que perdura doce meses con dos clases por semana, busca cubrir ocho (8) vacantes de bomberos voluntarios, con la particularidad que en esta oportunidad en la inscripción se sumaron mujeres, un hecho único en los casi 80 años de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio.

Antes de comenzar a darse la primera clase a cargo del Bombero Santiago Barreau, a cargo del area de capacitacion; se hizo un saludo y bienvenida oficial a los nuevos aspirantes y que estuvo dada por el presidente de la Asociación Cooperadora de Bomberos, Martin del Castillo, el Jefe del Cuerpo, Comandante Sergio Fernández, y la señora Intendente Municipal, María José Gentile, quien valoro la vocación de servicios de los jóvenes.

En dialogo con El Regional Digital, Del Castillo puntualizo que hacia 9 años que no se hacia una formación de Aspirantes a Bomberos, y lo valedero de esto es que se han inscripto 49 personas, de las cuales 23 son mujeres y 26 varones.

Por su parte, Fernández se refirió a la inscripción de mujeres en el Cuartel central como Bomberos y recordó que ya hay experiencia del trabajo de mujeres como Bomberos, ya que el Destacamento Patricios ya tiene incorporado a mujeres. Pero este es un momento histórico, dijo.

En otro orden el Jefe del Cuartel, expreso su sorpresa porque se han inscripto hijos, nietos, hermanos o familiares de Bomberos.

La capacitacion

La misma es en base al sistema de nuestra Federación (Bomberos), que dura un años y se da lo básico, respecto al cuidado de los elementos, las intervenciones, el orden interno y es teórico practico, informo.

Cien por ciento vocación

Por su parte la Intendente Municipal María José Gentile, dijo a El Regional Digital agradeció a la familia de Bomberos por todos estos inscriptos, y a la comunidad por dar casi 50 inscriptos, en si juventud sentada con pasión plena, aseguro. Mucho mas cuando piensa en ser bombero con el riesgo y compromiso que ello lleva, esto es cien por ciento, vocación, puntualizo.