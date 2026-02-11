Coloquio Mercoláctea 2026: Tandil será sede de un encuentro clave para la cadena láctea

El Coloquio Mercoláctea 2026 será un encuentro profesional de diálogo y reflexión destinado a empresarios, técnicos y referentes de la cadena láctea del Cono Sur.

Se trata de un espacio donde ideas, personas y empresas se conectan para potenciarse, a través de charlas empresariales de diálogo abierto, orientadas a compartir estrategias para mejorar la gestión y maximizar la rentabilidad.

El evento se llevará a cabo los días jueves 16 y viernes 17 de abril de 2026 en el Centro Cultural Universitario de Tandil (Hipólito Yrigoyen 662), en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.

La dición 2026 propone una experiencia inmersiva, con un auditorio principal, un espacio de expositores, livings de intercambio y distintas actividades pensadas para fomentar el networking y el encuentro entre los asistentes. El Coloquio cuenta con el apoyo institucional de la Cuenca de Mar y Sierras, la Asociación de Criadores de Holando Argentino, la Facultad de Veterinaria de la UNICEN y APYMEL, entidades clave para el desarrollo del sector lácteo a nivel regional y nacional.

Un programa enfocado en los desafíos del sector

Los tópicos que se abordarán en el auditorio buscan contribuir al desarrollo personal y profesional de los empresarios lecheros, con una mirada integral del negocio:

Familia empresaria 3.0: desafíos para potenciar las ventajas competitivas en el agro. Lic. en Economía Hernán Satorre.

Herramientas de neurociencia para liderar e innovar en el contexto actual: toma de decisiones y conducción de equipos de trabajo. Ing. Federico Fros Campelo, especialista en Ciencias Cerebrales.

Inside: desde adentro hacia afuera. Marcelo “Chelo” Bosch, ex Puma, comentarista de ESPN y Director de Alto Rendimiento en CABA, junto a Alejandro Oneto Gaona, abogado y coach en aptitudes mentales y liderazgo.

La economía en su máxima expresión: fortalezas y perspectivas hacia 2026. Lic. en Economía Gustavo Lazzari.

Estrategias, desafíos y oportunidades de una lechería moderna: el futuro de la lechería como negocio. Nicolás Prince (Trader Ogam), Sebastián Alconada (Secretario de Lechería de la Nación) e Ing. Agr. Javier Dufourquet (Agregado Agrícola de Argentina en Brasil).

Proyección internacional y nuevas oportunidades

En el marco del Coloquio, se están llevando adelante gestiones para contar con la participación del Embajador de Indonesia, país que ha manifestado un fuerte interés en incrementar el consumo de productos lácteos. Con una población de más de 260 millones de habitantes, Indonesia presenta actualmente un consumo promedio de 40 litros de leche por habitante por año, con el objetivo estratégico de alcanzar los 140 litros por habitante anuales, especialmente en el segmento infantil.

Este escenario plantea un gran desafío y una oportunidad concreta para el sector lácteo argentino y regional, abriendo la puerta a nuevos mercados internacionales y a una mayor inserción exportadora.

Más de 250 referentes del sector y actividades en contacto con la naturaleza

El Coloquio contará con la participación de empresas, organizaciones aliadas y más de 250 asistentes, entre los que se destacan dueños, gerentes, técnicos y asesores de la cadena láctea. El objetivo central será intercambiar información, ideas y estrategias que contribuyan a mejorar la eficiencia productiva y comercial del sector.

Además, la propuesta busca que los participantes puedan disfrutar de la ciudad de Tandil y su entorno natural, por lo que se planificaron actividades recreativas opcionales para extender la estadía durante el fin de semana, como un torneo de golf, trekking y ciclismo por las sierras, y clases de yoga.

Una nueva mirada sobre la lechería

Con este evento se busca poner en valor la profesionalización del sector lácteo y transformar la mirada sobre la actividad, destacándola como un ámbito donde tecnología, producción e innovación convergen en la búsqueda de eficiencia económica, ambiental y social.

Fuente: El Eco de Tandil