Club San Martín recibe la 5ta. fecha de la Liga Nuevejuliense de Tenis

Este viernes 19 de septiembre comenzará en el Club San Martín la quinta fecha de la Liga Nuevejuliense de Tenis, un evento que reunirá a jugadores de distintas categorías y que, además, tendrá como condimento especial. el homenaje a José Luis “Cacho” Logioco, socio muy querido, expresidente de tenis y de la institución, quien estará presente para compartir el encuentro con jugadores, familia y vecinos.

Las categorías en disputa serán 1ra/Intermedia, 3ra y Damas A, con partidos que se jugarán los días viernes a partir de las 18 horas, y los sábados y domingos entre las 10 y las 16 horas.

El cronograma se extenderá a lo largo de dos fines de semana y, en caso de lluvia, la actividad se reprogramará para las dos semanas siguientes.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar el sábado 20 al mediodía, cuando se realice un encuentro especial junto a “Cacho” Logioco, donde la comunidad del tenis aprovechará para reconocerle su aporte y celebrar juntos un camino compartido.

Desde la organización, destacaron que esta nueva fecha de la Liga no solo busca fomentar la competencia deportiva, sino también fortalecer los lazos de amistad y el sentido de pertenencia dentro del tenis nuevejuliense.

Con entrada libre, se invita a todos los vecinos a acercarse al Club San Martín para disfrutar de dos fines de semana de tenis, emoción y compañerismo.