Clima para los próximos días: bajas temperaturas y cierra la perspectiva con un frente de tormenta en el área agricola

Al inicio de la perspectiva se completará el paso de un frente tormenta, que hizo su entrada en los días previos, causando algunas lluvias dispersas, mientras la masa de aire polar, que acompaño su recorrido, provocará temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste, y heladas localizadas sobre las serranías bonaerenses y el este del Uruguay.

Al cabo de algunos días, retornarán los vientos del trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre el norte, registros algo menos extremos sobre el centro

y sudoeste, mientras sólo la Franja Atlántica observará valores normales.

Hacia el final de la perspectiva, se producirá el paso de un frente de tormenta, causando lluvias moderadas a escasas en la mayor parte del área agrícola, salvo una franja de lluvias abundantes y tormentas, que correrá por el oeste y focos aislados de aportes abundantes sobre el extremo norte de la Mesopotamia, la desembocadura del Río de La Plata y otros puntos, a la vez que los vientos del sur, que acompañarán su paso, iniciarán un nuevo descenso térmico.