Clarita Macaroni, la niña de Facundo Quiroga que a sus cinco años monta a caballo y sorprende en la Exposición «Nuestros Caballos» por sus destrezas

Hoy domingo 29 culmina en el predio ferial de Palermo de Sociedad Rural Argentina, la edición de «Nuestros Caballos» 2026 con el hecho de que 9 de Julio tiene una interesante representación en especial porque dos niños, Pedro Sagasti como informáramos y de Clarita Macaroni, de la localidad de Facundo Quiroga, que también participo en la categoría menores en petisos.

La historia de Clarita con tan solo cinco años se llevo los aplausos y las fotos de quienes pasaron por Nuestros Caballos. La Niña que desarrolla su vida también en el medio rural donde residen sus padres Luciano y Julieta, desde diciembre 2025 comenzó a construir su pasión por los caballos, espíritu que sin duda sus padres, también llevan adelante. De hecho hoy domingo en el cierre de Nuestros Caballos, su madre, Julieta Corbetta será parte del aparte campero «femenino», una de las actividades muy convocantes, en el mayor encuentro equino del país.

En dialogo con El Regional Digital, Luciano Macaroni, padre de Clara resalto, para nosotros siempre es buena la ocasión, el venir a Palermo, además siempre nos trata bien, y ahora ya empezaron mis hijos, así que más que contento.

Macaroni que dedica su vida a la producción ganadera principalmente con la cría de las razas Shorthorn y Abeerden Angus, comento que la decisión de que sus hijos comenzar, se inicio cuando una amiga de la familia le regala dos petisos a sus hijos, y cuando recién luego de la inundación pudieron volver al campo, es que comenzaron a trabajar en su andar. Luciano se mostro muy agradecido a los empleados del establecimiento por el trabajo de amanse que hicieron con los caballos.

Luciano conto que en primer lugar iban a venir sus dos hijos, Justo y Clara, pero hace unos 20 días tuvo ciertas dudas, y no quisimos imponer, la idea es que ellos tomen la decisión, destaco.

Por lo que vino solo Clara y compitió en una prueba nueva que hay, a lo que agrego el trabajo que hace la Asociación de Petisos, que está trabajando muy bien. En pocos años es impresionante la movida que han hecho. De que vengan 5 petisos, tirados en un rincón, pasaron este año a contar con 130 petisos acá en Nuestros Caballos.

Sobre la competición de su hija en la categoría Petisos, sin duda tiene para pulir, ya que explico, en una misma categoría ingresa un nene de 3 años en una petisa y es hasta 14 o 15 años. Así que por ahí es todo medio nuevo. Son competencias nuevas que todavía se están afinando cosas», puntualizo.

En cuanto al trabajo de Clarita, compitió el día miércoles 25 con sus cinco años, ante chicos y chicas de 13/14 años, y el hecho de que este en pleno contacto con el animal le permitió destacarse, y tuvo la suerte de quedar tercera, por ser su primera vez. De la prueba había mas de 30 chicos y una de las pruebas era simular una paleteada con una compañerita y no sumaron muchos puntos.

Como todo padre, se mostro feliz por el logro de su hija. Ya estar aquí, y con lo que me gustan los caballos, ver que mi hija está compitiendo en la pista de Palermo con 5 años y con toda la actitud y la garra, lo del premio era lo de menos», destaco mostrando su alegría.

La próxima prueba que tenia Clarita con el petiso, es la de morfología, donde ella solo lo va a montar, dando una vuelta al tranco, un al trote y un galope como para que puedan evaluar un poco al petizo y ver la parte morfológica y gana al más lindo. Pero la prueba que era más complicada fue la que se corrió el miércoles, informo.