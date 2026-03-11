CLAAS exhibe en Expoagro 2026 las últimas novedades mundiales que ya están disponibles para los productores argentinos

Los productores y contratistas argentinos ya tienen al alcance de la mano la más alta tecnología en forrajes y cosecha que existe a nivel global. Esto es lo que se respira en el stand 170, la tradicional curva del predio de Expoagro que ocupa CLAAS y que en esta edición contiene cuatro picadoras, cuatro cosechadoras y tres tractores de última generación.

Bajo el lema “Inspirada en los mejores”, la nueva picadora JAGUAR 1000, recientemente lanzada a nivel global, es uno de los grandes atractivos de la exposición. Esta nueva versión de la picadora oficial de Expoagro cuenta con motorizaciones que oscilan entre los 850 y los 1.110 HP, incorpora nuevos accesorios frontales y un sistema de asistencia al operador pionero en la industria que garantiza un nivel superior de comodidad de manejo y conducción. Ganadora de un Récord Guinness por su capacidad de picado y premiada con una medalla de plata a la Innovación en Agritechnica, la nueva serie 1000 redefine las capacidades de picado al alcanzar rendimientos de hasta 500 toneladas por hora, gracias al flujo de cosecha más amplio del mercado actual. Con el tambor de corte más ancho del mercado (910 mm) y el potente MULTI CROP CRACKER XL, con un diámetro de rodillo de 310 mm, la nueva picadora permite el aumento de al menos un 20% en el rendimiento en comparación con la JAGUAR 990.

Del 10 al 13 de marzo, las picadoras más potentes del mundo se pueden ver equipadas con cabezales ORBIS 12000 y 10500, con accionamientos independientes, control de presión de neumáticos de fábrica en ambos ejes, tracción total y bloqueos de diferencial.

Acompañando a las JAGUAR 1000, en Expoagro también se exhiben dos JAGUAR, una nueva 950 y otra 960 de la nueva serie Green Eye, que se caracteriza por la incorporación de tecnologías que reafirman el liderazgo de CLAAS en la carrera de la innovación. Fácilmente distinguibles por los dos ojos característicos que hacen honor a su nombre, estas máquinas se presentan con cabezales ORBIS 900 y 750.

Entre los componentes clave de la serie se destaca el nuevo rotor de picado V-FLEX, que permite al tambor adaptarse dinámicamente a los diferentes flujos y condiciones de picado, manteniendo una calidad de trabajo constante incluso ante cambios de densidad o humedad del cultivo. Este sistema asegura un tamaño de partícula uniforme para un ensilado de excelencia.

La automatización es otro pilar de estas máquinas gracias al CEMOS AUTOCHOPPING, una herramienta inteligente que optimiza la calidad del ensilado con mínima intervención manual. Asimismo, el sistema de sensores NUTRIMETER arroja información sobre el valor nutricional del forraje en tiempo real permitiéndole a los operadores tomar decisiones en el momento.

Innovación en cosecha

La nave insignia de CLAAS en cosecha es la LEXION 8800, que en Expoagro se puede ver equipada con el sistema de orugas inteligentes TERRA TRAC de 735 mm y acompañada de dos LEXION 7600, con ruedas y TERRA TRAC. La tecnología de orugas de CLAAS reduce significativamente la compactación del suelo y permite un ancho de transporte de apenas 3,80 metros, facilitando su traslado entre lotes.

Las nuevas LEXION 8800 están equipadas con motores MAN que van de los 507 HP a los 700 HP y cuentan con sistema CEMOS AUTOMATIC, que optimiza en tiempo real los parámetros de trabajo para maximizar rendimiento y reducir pérdidas.

Otra de sus innovaciones son los sistemas DYNAMIC COOLING, que mantiene limpia el área de radiadores incluso en condiciones extremas, y DYNAMIC POWER, capaz de reducir automáticamente el consumo de combustible hasta un 10 % al finalizar la jornada.

Estas máquinas cuentan con un tanque de grano de hasta 18.000 litros, con apertura automática desde la cabina, y una velocidad de descarga de 180 litros por segundo que permite completar la descarga total en apenas 1 minuto y 40 segundos.

En San Nicolás también se exhibe una TRION 720, un segmento de cosechadoras medianas diseñadas para productores que buscan equilibrio entre rendimiento, versatilidad y facilidad operativa, con la tecnología de sus hermanas mayores, las LEXION.

Las cuatro cosechadoras se pueden ver equipadas con los cabezales CONVIO FLEX. Estas plataformas de cosecha van de los 25 a los 50 pies -7.50 a 15,30 metros- y son detectadas automáticamente por la máquina, logrando un acople rápido y seguro. Están dotadas de AUTO CONTOUR, para copiar el terreno con precisión, y de AUTOMATIC BELT SPEED, una función que ajusta automáticamente la velocidad de las lonas de la plataforma según la velocidad de avance de la cosechadora y la cantidad de material que entra. Vale destacar que la plataforma ajusta automáticamente la fuerza de tracción del molinete para optimizar la alimentación del material hacia las cintas transportadoras y el embocador de la cosechadora.

Tractores

La presencia de CLAAS en Expoagro también refleja el crecimiento de su línea de tractores en el país. En la exposición se pueden ver los modelos AXION 950 y AXION 930, diseñados para responder a las demandas más exigentes del campo argentino. El AXION 950 cuenta con un motor de 423 CV, mientras que el AXION 930 desarrolla 360 CV, ambos equipados con transmisión CMATIC variable de 0 a 40 km/h que permite optimizar el rendimiento y la eficiencia en las distintas tareas. Ambos tractores están acompañados por el AXION 870, para el segmento más demandado en Latinoamérica, que va de los 200 a 300 HP.

Se trata de un año emblemático para la marca, con una fuerte introducción de nuevas tecnologías y la incorporación con fuerza en el segmento de tractores y plataformas de cosecha.

La curva ocupada por CLAAS en el autódromo de San Nicolás es, como siempre, el espacio de encuentro de clientes y amigos con la red comercial, con 22 representantes de distintos puntos del país, a los que se le suma el equipo técnico, el de Recursos Humanos con una campaña de reclutamiento de talentos, un espacio dedicado a CLAAS Connect —la plataforma digital desde la que los usuarios pueden acceder a toda la información de sus máquinas y a los servicios vinculados— y el shop oficial, un punto de atracción para los fanáticos de la marca.