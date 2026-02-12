Ciudad Nueva: Se coloco una nueva bomba para dar mayor cantidad de agua a la red

La Municipalidad de Nueve de Julio informo que se realizó la colocación de una nueva bomba para el sistema de agua de red en calle Juan José Paso, entre Acceso Presidente Perón y Dorrego, una obra fundamental que permitirá mejorar la presión y la provisión del vital elemento a los vecinos de este sector de la planta urbana, donde el servicio se encuentra municipalizado.

La incorporación de este nuevo equipamiento posibilitará abastecer de manera más eficiente a toda la zona de Ciudad Nueva, optimizando el rendimiento del sistema y dando respuesta a una demanda histórica vinculada a la presión del suministro.

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, visitó la obra para supervisar el avance de los trabajos y dialogar con el personal técnico a cargo de la instalación, destacando la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura básica que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.